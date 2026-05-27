尹衍樑辭世 市場關注南山人壽下一步

潤泰集團總裁尹衍樑辭世，金融圈關注南山人壽的未來動向，市場人士認為南山併入大型金控的可能性提高，從財力或互補性觀察，以中信金最被看好，關鍵在於南山人壽若要「出嫁」，聘金至少千億元。

南山人壽遲未能上市，是尹衍樑心中最大的遺憾。二○一一年他買下南山人壽，但十多年來未能在退休金提撥上達成勞資協議，成為未能得到金管會放行南山人壽上市的主要原因。尹衍樑轉而尋求其他替代方案，包括二○一五年中信金子公司台壽對外招親，南山人壽在尹衍樑主導下提出五十億美元的聘金，以及在二○一六年中信金改選前，尹衍樑由旗下公司買下百分之七的中信金持股，希望透過整併達到借殼上市效果，但均未成功。

尹衍樑有兩位恩師，分別是立法院前院長王金平、前總統李登輝時代的國民黨黨營事業大掌櫃劉泰英，也因為劉泰英的牽線，他和黨營事業的交集不少，包括高價出售復華投信。在金融業方面，他曾投資華信銀行、也就是後來的建華銀行，建華銀之後與台北商銀合併成為現在的永豐銀行，唯有南山人壽，成為他「進得去、出不來」的金融投資。

潤泰的核心業務為地產、金融，但尹衍樑的事業版圖相當廣，一九九六年潤泰成立大潤發，進軍量販市場，與家樂福並列台灣量販雙雄，還一路把量販版圖複製到大陸，成為大陸量販霸主之一，直到二○一七年尹衍樑才把大陸的大潤發賣給阿里巴巴，而台灣的大潤發則在二○二二年賣給全聯，成為今日的「大全聯」。

尹衍樑也是知名投資人，且投資偏好長線科技與永續投資，國內電動機車龍頭Gogoro在二○一一年創立時，尹衍樑是初始投資人。而當Gogoro面臨市場成長趨緩、海外布局調整與財務壓力，但背後始終有一股穩定力量持續支持，就是潤泰集團與尹家。