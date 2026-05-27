傳奇謝幕！潤泰尹衍樑辭世 享壽76歲

潤泰集團總裁尹衍樑昨天辭世，享壽七十六歲。消息震撼台灣企業界，也讓外界重新回顧，這位充滿傳奇色彩的企業家，如何從家族紡織工廠為起點，打造出橫跨紡織、營建、零售、金融、生技與公益的「潤泰王國」。

潤泰集團表示，尹衍樑生前對集團的永續經營已建立完善的專業經理人體制與接班布局。目前集團旗下各公司均由專業管理團隊負責，各項業務運作一切正常，將秉持總裁生前堅持的「誠信、務實、創新」企業精神，持續穩健前行。

霸氣總裁也是專利達人

在許多人眼中，尹衍樑是霸氣總裁也是金融大亨；但對不少營建事業的老員工而言，他更像是一位停不下來的工程人。即使身價千億元，他仍經常親自走進工地、研究工法、檢查施工細節，甚至曾因穿著簡單、長時間在工地走動，而被誤認成監工的工頭。

這種凡事要求做到極致的性格，也成為潤泰集團數十年來最重要的企業文化。

尹衍樑一九五○年出生，十五歲因性格叛逆犯錯被父親尹書田送到少年管訓班，期間遇到時任數學老師的立法院前院長王金平，兩人開啟了師生緣。

在王金平的教導下，尹衍樑從一個「連廿六個英文字母都認不全」的感化院壞囝仔一路苦讀，翻身成為掌管千億帝國、擁有超過六百項國際專利的工程專家、企管博士。

尹書田早年創立潤泰紡織，在台灣加工出口年代打下基礎。不過，尹衍樑進入集團事業歷練後，很快意識到，傳統製造業終究有其限制，若只依賴單一產業，很難讓企業長久發展。

一九七○年代起，尹衍樑積極推動轉型，跨足營建市場，後來還成立潤泰建設，也就是後來的潤泰新。這一步不僅改變潤泰命運，也奠定尹衍樑日後企業版圖的核心基礎。

商業奇才為理想設唐獎

有了營建的基礎，一九八○年代起，尹衍樑開始摸索切入金融市場，卅五歲全面接掌潤泰集團後，看到政策開放的契機，逐步跨向金融版圖，他從一開始的財務性投資，直到買下南山人壽才完成一生中最關鍵的金融拼圖。

一位了解尹衍樑的業界高層指出，他是頭腦精明的生意人，但也有他的理想，「唐獎」就是一個代表。而在他一生的金融投資裡，幾乎每筆投資都賣在高點，唯有南山人壽例外。

除了營建、金融事業，尹衍樑真正厲害之處，在於他從不把自己侷限於單一產業。一九九○年代，他跨足量販零售市場，成立大潤發，成為兩岸零售市場的重要勢力。

市場普遍認為，尹衍樑最大的特色，就是總能比市場更早看見產業趨勢。

從房地產、量販通路，到金融保險、生技醫療，他的布局往往都提前一步。其中，生技投資不求回報只想救人的精神，也讓產業界至今感念。

老派企業家的時代落幕

相較企業版圖，尹衍樑晚年更投入大量公益與教育事業。除了創辦唐獎，也長年捐助醫療與學術研究，包括北榮醫護宿舍、政大達賢圖書館等，都可見其身影。如今隨著尹衍樑辭世，一個屬於台灣老派企業家的時代，也宣告落幕。

但從家族小工廠，到橫跨營建、金融與零售的千億企業帝國，尹衍樑留下的，早已不只是龐大資產，而是一套把事情做到極致的企業精神。