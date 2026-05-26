尹衍樑熱愛航海 曾捐帆船給海軍官校

今天辭世的潤泰集團總裁尹衍樑，生前樂善好施，最有名的成就是捐資成立「唐獎」，標榜要成為中國人的諾貝爾獎。此外尹衍樑熱愛航海與國軍，曾將名下一艘價值上億元的帆船「大潤發一號」捐贈給海軍，提供海官學生學習體驗風帆航行。

「大潤發一號」於2009年建造，包含內部裝潢等造價將近新台幣四億元。2018年1月26日，尹衍樑將其捐贈給海軍司令部，海軍賦予TSV-1（Training Sailing Vessel，訓練帆船一號）的舷號，編制在151艦隊。TSV-1是海軍唯一的帆船，也是唯一來自民間捐贈的艦船。

TSV-1帆船長34公尺，排水量52噸，除雙帆外，另有一具400匹馬力的主機，整體構型兼具競賽船（Racer）與巡航船（Cruiser）兩者特性，艙內生活設施完善，可以從事跨洲航行。

尹衍樑的姊姊尹衍桓，僑居美國亞利桑那州鳳凰城。當地是空軍赴美訓練的路克基地最近的大城市，為人熱心的尹衍桓，多年來照顧赴美人員與眷屬不遺餘力，定期在家中為他們舉辦烤肉餐敘，也幫助隊員與眷屬處理急難。2017年，空軍慶祝F-16接機20周年，特別邀請「尹大姊」返國。在嘉義基地舉行的慶典，尹大姊的座位，就在時任司令沈一鳴的旁邊，足見空軍內對她的感戴。