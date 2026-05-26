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對品質近乎苛求 張善政憶尹衍樑傳奇：令人高山仰止

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
潤泰集團總裁尹衍樑。圖／聯合報系資料照
潤泰集團總裁尹衍樑。圖／聯合報系資料照

潤泰集團總裁尹衍樑今凌晨辭世，享壽76歲。桃園市長張善政稍早在臉書發文感念，憶及2000年代他仍在宏碁任職時，負責籌建全台第一座雲端資料中心，當時由尹衍樑團隊承接這項前無古人的工程，原訂一年的工期，在尹的帶領下僅8個月便順利完成，這段一起打拚的過程，也是他與龍潭、與桃園結下深厚緣分的重要契機。

張善政指出，得知尹衍樑逝世的消息後，心中萬分不捨與沉痛，他與尹衍樑有一段非常深厚且關鍵的緣分，而這段緣分的起點，就在桃園龍潭。

張善政回想，2000年代左右他仍在宏碁任職，負責籌建全台第一座雲端資料中心，在當時是台灣前所未有的大型工程，為了確保資料安全，整座機房必須做到真正意義上的不斷電，對於機電系統與施工品質的要求近乎苛求。

張善政說，當時尹衍樑的團隊承接這項工程，尹衍樑親自投入規畫與督導，帶領團隊赴美考察國際級機房，甚至經常親自到工地突擊檢查，每一個細節都不放過。

原本宏碁提出希望資料中心能在一年內完工，但在尹衍樑的帶領下，工程僅用了8個月便順利完成，更難得的是，完工多年來，即便桃園歷經多次停水、停電，資料中心依然維持穩定運作，從未受到影響，這一切的背後，是尹衍樑對品質、細節與專業的堅持。

張善政表示，在他心中，尹衍樑不僅是一位對專業、紀律與責任感要求極高的工程領導者，更是土木工程界令人高山仰止的大師，多年過去，他依然對尹的遠見、執行力以及做事態度，印象深刻。

張善政也向尹衍樑的家人以及潤泰集團致上最深切的慰問，並感謝尹衍樑對台灣產業發展的貢獻，他所展現的智慧、氣度與職人精神，將長留在大家心中。

尹衍樑 潤泰集團 張善政

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