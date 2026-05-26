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尹衍樑驟逝 工商協進會理事長吳東亮：哀悼與不捨

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
工商協進會理事長吳東亮。圖／本報資料照片
工商協進會理事長吳東亮。圖／本報資料照片

潤泰集團總裁尹衍樑驟逝，工商協進會表達哀悼與不捨，理事長吳東亮代表全體會員企業，向尹總裁家屬致上最深切的慰問與誠摯哀思。

吳東亮表示，與尹衍樑先生兩家乃三代世交，誼深深厚，尹衍樑自紡織業起家，憑藉卓越的遠見與前瞻布局，帶領潤泰集團橫跨金融、營建、零售及生技等多元產業，不僅開拓出輝煌的事業版圖，更對台灣整體經濟發展貢獻良多。

吳東亮表示，尹衍樑不僅是經營有成的傑出企業家，更是熱心公益、奉獻社會的慈善家，長年捐助並支持台灣醫學研究與醫療建設，特別是協助台北榮總興建全台首座重粒子癌症治療中心，造福無數病患與家庭；效法諾貝爾獎精神，慷慨捐助30億元成立「唐獎」，表彰對地球與人類永續發展具有卓越貢獻者，其一生行深足堪楷模，充分展現企業家回饋社會的宏大胸懷與大愛典範。

吳東亮表示，尹衍樑的辭世，是台灣產業界與國家的重大損失。他所遺留的企業家精神與無私奉獻之風範，將永存人心，願尹總裁安息，亦請家屬節哀珍重。

尹衍樑 潤泰集團 吳東亮

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