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尹衍樑辭世 北京大學光華管理學院哀悼

中央社／ 北京26日電

北京大學光華管理學院今天發出訃告，哀悼傑出台灣企業家、著名慈善家、北京大學光華管理學院創始董事長尹衍樑逝世，並讚揚尹衍樑「開啟中國商學教育的嶄新篇章」。

根據北大光華管理學院官網發布，尹衍樑1989年創立光華教育基金會，率先在北京大學設立光華獎學金，並在1994年慨然捐資、鼎力襄助，推動前北京大學工商管理學院更名組建北京大學光華管理學院，並出任學院創始董事長，「開啟中國商學教育的嶄新篇章」。

訃告說，尹衍樑與中國知名經濟學家厲以寧30載相知相攜、同心育才，以深厚情誼共鑄光華精神，樹立起華人社會「義利並舉、教育報國」的不朽典範，共同夯實北大光華的發展根基。

厲以寧是北大光華管理學院名譽院長，已在2023年2月過世。他提出的理念，被認為對中國經濟改革與發展產生深遠影響。

這篇訃告說，尹衍樑畢生恪守「取之於社會，回饋於社會」的人生信條，持續助力中國多所高校學科建設與教育發展，創設享譽全球的唐獎，尊崇學術、賡續文脈、獎掖群英，為兩岸教育交融、中華文化弘揚、全球學術進步作出了卓越且深遠的貢獻。

潤泰集團總裁尹衍樑今天清晨於台北榮民總醫院辭世，享年76歲。他生前將集團業務由紡織大廠成功轉型，並擴展至營建住宅、金融保險、零售百貨及生技醫療等多元領域。

綜合陸媒報導，尹衍樑創立的「大潤發」量販體系1997 年在上海開設大陸首家門市，隨後迅速擴張，一度成為中國大陸最大的外資零售企業之一。

報導說，尹衍樑在中國大陸也曾參與汶川地震災後重建、醫療慈善等公益事業，在兩岸均留下深厚的慈善足跡。

尹衍樑 潤泰集團 北京大學

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