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「永遠珍惜您我情誼」…尹衍樑辭世律師陳長文痛悼 最後簡訊令人鼻酸

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「永遠珍惜您我情誼」…尹衍樑辭世律師陳長文痛悼 最後簡訊令人鼻酸

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
潤泰集團總裁尹衍樑26日凌晨逝世，與他交情相當深厚的律師陳長文接受台灣醒報專訪。（台灣醒報與中央社資料照）
潤泰集團總裁尹衍樑26日凌晨逝世，與他交情相當深厚的律師陳長文接受台灣醒報專訪。（台灣醒報與中央社資料照）

【台灣醒報記者林意玲專訪、呂翔禾整理報導】

「永遠珍惜您與長文數十年如一日友誼，長文敬禮。」與潤泰集團總裁尹衍樑關係深厚、鼓勵創辦唐獎的律師陳長文26日接受台灣醒報專訪時還透露，這是他中午最後一次發簡訊給尹先生的內容。當初唐獎還是他在建議下，才增設「法治獎」，因為沒有法治，生醫、永續與漢學研究難順利進行。

珍惜數十年情誼

潤泰集團總裁尹衍樑26日凌晨過世、享壽76歲。鼓勵尹衍樑創辦「唐獎」的理律資深合夥人陳長文律師接受專訪時表示，上一次尹衍樑回他訊息是4月7日清晨，之後就杳無音訊，在知道他過世的消息時，陳長文中午1點01分還是傳了訊息給他：「驚聞吾兄駕返西方極樂世界，永遠珍惜您與長文數十年如一日友誼，長文敬禮。」雖然知道他不會回應了，但也作為最後的祝福。

陳長文回憶說，尹衍樑在他還在紅十字會任職、1990年發起「讓愛穿透障礙」活動時結識，尹先生是相當有愛心的人，連在江湖上也是，即使身體狀況已不佳，卻仍曾出席過竹聯幫幫主黃少岑的告別式。陳長文盛讚說，尹除了事業相當了不起，在兩岸交流與大陸大學的企管教育也相當用心，包括成立北京大學光華管理學院，還有浙江大學冠名光華法學院，並發放了很多獎學金。

慷慨投資好計畫

「只要有助國家發展與社會進步的計畫，尹衍樑都很大力支持！」陳長文說，尹做慈善不只是捐款，而且常常投資有意義的計畫，聽聞尹衍樑過世，浙大光華當年的校書記還特地傳很長的追思信給他。陳長文也提到，尹衍樑本身不是土木專長，卻對台大土木系有很多支持，政大企管博士畢業的他，甚至捐了「司徒達賢圖書館」給學校。

「他對於資助與辦醫院很有堅持！」陳長文舉例，尹衍樑對榮總癌症中心、宿舍大樓等捐款超過40億台幣，還有父母之名，出資創立位於台北市的書田與榮新診所。

法治乃治學之本

尹衍樑2011年投入30億元成立「唐獎」，是效法諾貝爾獎精神捐助成立的獎項，命名為「唐」則是希望發揚盛唐精神，設置四大獎項包括「永續發展」、「生技醫藥」、「漢學」與「法治」，每兩年一屆，首批得主於2014年公布，今年將邁入第七屆。陳長文透露，他有一次與尹衍樑先生出國度假、坐著帆船時，他就多次表達想設立唐獎，徵詢他的意見。

「我認為很好，但最好加個『法治獎』！」陳長文解釋，他聽到尹衍樑說唐獎原本規畫只有「永續發展」、「生技醫藥」、「漢學」獎時就如此建議，而尹衍樑也相當聰明，馬上就了解設置法治獎的意義，回答他說：「沒有法治，何來前面三個領域發展？」陳長文也說，聯合國有法治宣言，3大支柱分別是永續發展、人權與法治，法治是最重要的。

商業、朋友皆典範

陳長文最後指出，尹衍樑做事有前瞻想法、事情考慮周詳，且願意接受好的建議，心腸相當善良，也願意慷慨解囊支持好的發展計劃，對他來說，尹衍樑無論在企業界，或是做為朋友，都是值得各界學習的典範，很可惜走得相當突然。


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尹衍樑 潤泰集團

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