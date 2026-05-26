憶尹衍樑納莉風災搶蓋玉成抽水站 李四川：社會的活菩薩、我的導師

潤泰集團總裁尹衍樑今天凌晨4時21分在台北榮總辭世，享壽76歲。國民黨新北市長參選人李四川今天在臉書悼念好友指出，當年納莉颱風造成玉成抽水站毀損，尹不僅跟著市府人員到場檢查，更表明可以設計、出錢與施工，善良無私的力量，真的非常強大，「他就是社會的活菩薩」。

李四川說，2001 年納莉颱風來襲，強勁的風雨淹壞台北市松山的玉成抽水站，那時他還是台北市府新工處總工程司，他跟尹總裁一起到玉成抽水站，兩個人很有默契地都穿著牛仔褲，一個角落、一個角落地檢查。

李四川表示，他永遠忘不掉尹總裁那張熱心的臉對他說「玉成抽水站交給我，我來設計、我來出錢、我來施工」，連改善一座抽水站都要跟政府搶著做，只要是好事尹永遠搶第一個；後來工程還是由政府施工，尹如承諾出錢、出設計圖，尹總裁就是這樣一個熱心又善良的人。

李四川說，還有一回次他擔任衛生署查核委員，要處理澎湖署立醫院的事，有一天清晨六點多到松山機場報到，遠遠看到一個背著背包，低調樸實的身影，就是尹衍樑總裁，尹總裁得知他要到澎湖立刻詢問「有沒有需要我幫忙的？不管出錢出力，只要能改善都可以」，一個人的大愛長什麼樣子，在尹總裁身上，從來不是用講的，是用做的。

李四川說，尹用行動展現無私，用行動守護公益、守護公共工程「他就是社會的活菩薩」，這一路走來，社會出了問題、工程碰上難題、人生遇到課題，他都會去請教，「他就像我的導師，一個無可取代的存在」。