尹衍樑辭世 Gogoro：深感哀悼與不捨

潤泰集團總裁尹衍樑26日凌晨4時21分在台北榮總辭世，享壽76歲。媒體人臧家宜分享往事，指出尹衍樑是一位在她人生最寒冷、最孤立無援時，默默遞出雙手提供援助的江湖長輩，「謝謝您當年的仗義相助，讓我知道即使在最冷酷的人間江湖，依然有俠義存在」。

2026-05-26 15:37