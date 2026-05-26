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尹衍樑辭世 Gogoro：深感哀悼與不捨
潤泰集團總裁、唐獎創辦人尹衍樑今晨辭世，他生前大力相挺投資睿能創意（Gogoro）。Gogoro下午回覆記者詢問表示，全體員工對尹衍樑辭世，深感哀悼與不捨，感念尹衍樑多年來的信任與提攜，將堅守尹衍樑對永續未來的期許，持續深耕電動機車產業，奮力前行。
Gogoro表示，尹衍樑不僅是Gogoro創立初期最關鍵的支持者，更是推動台灣電動機車產業發展的領航者。Gogoro指出，經營一切正常。
尹衍樑先前曾表示，始終相信並堅定支持Gogoro打造永續城市的願景，看到Gogoro團隊展現一致信念與行動力，在營運成績上取得重大進展，對Gogoro未來發展充滿信心，期待為消費者帶來更優質的產品和服務，為台灣淨零轉型做出貢獻。
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