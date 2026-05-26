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緬懷師生情…尹衍樑逝世 王金平：國家社會損失

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
立法院前院長王金平（圖）不捨，表示尹衍樑的離世是國家與社會的重大損失。記者林澔一／攝影
立法院前院長王金平（圖）不捨，表示尹衍樑的離世是國家與社會的重大損失。記者林澔一／攝影

潤泰（8463）集團總裁尹衍樑26日凌晨4時21分在台北榮總辭世，享壽76歲。前立法院長王金平曾於尹衍樑學生時期擔任其教師，王金平受訪表示，尹衍樑絕頂聰明，在各領域之中，包括工程、文學、生物科技、各種投資，都很最在行，是一位成功的企業家。尹過世，是國家也是社會的損失。

對於尹衍樑逝世的消息，王金平受訪表示，這是社會的損失。雖然尹過去年少氣盛，但尹進入社會以後，都是精進自己，讓自己學業能夠拿到碩士、到美國去留學等等。

王金平認為，最重要的是，尹衍樑有最高的智慧來經營事業，也有最大的慈悲心來做布施，讓社會各階層、各領域受惠良多。尹衍樑所奉獻的成就，是大家共同感恩、感念，甚至是讚嘆的。尹對於社會各領域都做得非常順遂。總之，尹的過世，是國家的損失，也是社會的損失。

回顧尹衍樑學生時代，王金平說，他是在民國54年擔任尹的導師，至今已經過了61年了。尹是一位絕頂聰明、富有相當正義感的學生，並且能夠一顆體諒別人的心。所以尹後來樣樣呈現，都是最完美的人生，畢生成就圓滿。

對於兩人的師生情，王金平感念，「我們有這個緣分，我也以他引以為榮」。尹衍樑達成這麼高的成就，國內外、很多受惠者也都相當感念，所以當然「我們都會懷念他」。

至於尹衍樑年輕時曾打架的故事，王金平說，他當然記得，也曾有相關報導、專題撰寫這件事。當然他自己也有寫過這段，也就是師生情的狀況。雖然他只當過一年的老師，這一年裡面他都是當尹的導師，所以對尹當然是格外親近，也格外了解。

王金平再度肯定，尹衍樑絕頂聰明，各種無堅不摧，在各領域之中，包括工程、文學、生物科技、各種投資，都很最在行，是一位成功的企業家。

王金平也說，尹衍樑打架是小時候的事，當時年少氣盛難免。但是尹自從向他表達，從此不再跟人打架以後，真的再也沒有跟人家發生衝突、打架，尹是信守承諾的人。打架原因他不清楚，但是打架完以後，當然師長就給尹關懷，幫忙處理一些受傷的傷口，也勸導好好上進，未來進入社會努力。

王金平指出，尹衍樑後來什麼事都做到了，他的成就包括國家社會的事，國內外都有，尹也成為工程院的院士，也是俄羅斯工程院台灣分院的院長。尹在每個領域之中，都非常有成就，所以說是一個圓滿的成就。對於尹逝世，希望大家沉澱一下，也祝福尹衍樑。

尹衍樑 潤泰集團

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