幫助病患為出發點！潤泰集團旗下三大生技公司負責人對尹衍樑同聲感念

潤泰集團總裁尹衍樑畢生投資生技產業不遺餘力，26日傳出辭世的不幸消息後，潤泰投資的三大生技公司領導人─浩鼎董事長梁賡義、圓祥總經理何正宏、中裕執行長張金明都對尹總裁離世的消息感到錯愕與不捨，三人強調尹衍樑不只是從投資角度支持生技業，更是從照顧病患、造福人類的角度推動產業發展，長期支持生技公司與產業人才。

梁賡義表示，尹衍樑是一位「有雄心大志，而且與一般企業家不太一樣的人」，早期梁賡義剛由國外回台加入陽明大學後，就感受到尹衍樑對榮總與陽明大學在醫學設備及教育的支持，其中包括捐助4億元設立獎學金、捐贈1億元興建大樓，乃至新冠疫情爆發後，尹衍樑也捐贈了20億元支持國衛院興建新的疫苗廠。「尹衍樑提供了這麼多的捐款，卻從來不願意以冠名或公開出席接受表揚」。

梁賡義指出，尹衍樑長期投入生技產業，核心理念並非單純追求商業利益，而是希望透過新藥開發，讓病患能夠痊癒、過得更好，「是抱著慈悲之心在做事情」。

他表示，自己與浩鼎的淵源，要回溯到兩年多前，當時接到邀請出任董事長時，雖然自己並非生技專業背景，但並未婉拒，因為相信尹衍樑找他一定有其原因與期待，因此決定接下這項任務。

談到浩鼎早期發展歷程，梁賡義指出，當年尹衍樑與創辦人張念慈等人，本來就具有共同理念，希望開發能真正幫助病患的新藥。尤其乳癌在台灣與全球都是重要疾病，但當時相關治療藥物有限，因此浩鼎當年以相當大的氣魄投入乳癌新藥研發，即使明知生技產業風險極高、失敗機率很大，仍願意投入大量資金與資源。

梁賡義坦言，雖然最終並未成功，但從中可以看見尹衍樑當時的企圖心與初衷，「他其實不需要做這麼困難的事情」，但仍希望替病患健康帶來幫助，因此讓人十分感佩。

梁賡義也提到，近兩年多來，自己與尹衍樑實際見面次數並不算多，但他能理解對方的期待，就是希望在浩鼎經歷管理團隊變動之際，能有人協助公司穩定向前。他說，自己並未特別詢問尹衍樑期待什麼，而是選擇盡全力把事情做好，「如果覺得不適合就辭職，但只要可以做，就一定全力以赴」。

談到潤泰集團長期支持浩鼎，梁賡義表示，即使浩鼎過去經歷許多波折、股價大幅下跌，甚至部分股東曾對潤泰方面提出批評，但潤泰的持股始終沒有減少，仍持續支持公司發展。他認為，這展現出尹衍樑與其家族「非常有義氣」，做人處事始終存有善念，同時也期待經營團隊能真正把公司做好。

何正宏回憶，2022年公司辦理新一輪募資時，原本目標募集8億元，但最後仍有約2億元缺口。當時在浩鼎前董座張念慈安排下，何正宏前往拜會尹衍樑，雙方在台北八德路辦公室會面約10分鐘，聽完圓祥未來發展方向與技術產品後，尹衍樑當場決定投資2億元。何正宏表示，讓他印象最深刻的是，尹衍樑展現高度誠意，「堅持一定要握手，握手之後才算真正確定」，雙方握手後，潤泰集團也正式拍板投入最後2億元資金，協助圓祥完成該輪募資。

何正宏指出，尹衍樑投資生技產業的核心理念，並非單純追求財務報酬，而是希望支持台灣創新生技公司，推動真正能幫助病患的新藥開發。他表示，從早期投資中裕、浩鼎，到後來投資圓祥，可以看出尹衍樑偏好的是高風險、高創新的新藥開發路線，而非短期即可見到營收、風險較低的生技業務模式，「這是他投資生技跟別人不太一樣的地方」。

何正宏強調，圓祥未來仍將延續目前的新藥研發路線，持續投入創新藥物開發，希望有一天能將自主研發的新藥成功推向市場，這也是潤泰集團投資圓祥時所期待的長期發展方向與理念。

張金明表示，尹衍樑長期對台灣生技產業的支持與投入，「大家都有目共睹」。無論是從產業發展、公司經營，或實際資源支持角度來看，尹衍樑始終對生技領域抱持高度熱忱。

他指出，尹衍樑對中裕新藥一向相當支持，並尊重專業經營團隊，只要公司有任何需求，尹衍樑幾乎全力支持，希望協助中裕持續成長壯大。張金明表示，過去曾多次與尹衍樑見面交流，尹衍樑給人的印象相當客氣，也很願意傾聽，並思考自己能提供哪些協助，「基本上都是大力支持」。

對於尹衍樑辭世消息，張金明坦言感到非常突然，也十分悲痛。尹衍樑不只是從投資角度支持生技產業，更是真正從照顧病患、造福人類的角度來推動產業發展，長期支持生技公司與產業人才。

張金明說，尹衍樑不僅是一位傑出的企業家，也是業界十分尊敬的長輩，其離世消息讓外界都感到相當錯愕與不捨。