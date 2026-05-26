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尹衍樑捐30億設唐獎 4大獎項回應人類重要課題

中央社／ 台北26日電

潤泰集團總裁尹衍樑今天凌晨在台北辭世，享壽76歲。他於2012年以個人名義捐資新台幣30億元，設置「唐獎」4大獎項，表彰全球傑出人士，回應21世紀人類面臨的重要課題。

唐獎基金會今天發布新聞稿表示，對創辦人尹衍樑的辭世感到哀痛，並對尹衍樑畢生致力推動教育公益及弘揚推廣中華文化的卓越貢獻，表達最深切的感念與敬意。

尹衍樑於2012年12月，以個人名義捐資30億元創立唐獎，設置永續發展、生技醫藥、漢學及法治4大獎項，表彰全球傑出人士，並回應21世紀人類及世界所面臨的重要課題，以創新的學術研究成果與深具影響力的社會實踐，引領人類文明永續發展。

唐獎教育基金會執行長陳振川表示，尹衍樑以工程師的身分為榮，作為營建事業總裁，深知創新突破及應用的重要性，長期以來仍堅持每週兩天主持研發會議。

陳振川指出，尹衍樑擁有全球19國家753件專利，「一筆箍」等科技已經普為產業界使用，大幅提升台灣工程耐震水準，許多專利還免費提供給工程界。

尹衍樑曾說：「我的發明就是要運用。」以拋棄專利無償使用、協助規範制定、投稿期刊、參加研討會及開放參訪方式與同業分享推廣，希望更多人能從中受益。

陳振川表示，設立唐獎，是尹衍樑畢生最重要的教育理想之一。37年來持續深耕教育與學術發展，設立獎學金，幫助超過16萬名學子，並支持各大學成立許多學院，展現「以教育改變未來」的堅定信念與宏大胸懷。

唐獎基金會表示，將秉持尹衍樑創辦唐獎的初心與理念，持續透過專業且獨立的評選機制，不分種族、國籍、性別、宗教，遴選對世界具有創新貢獻與深遠影響力的得主，讓唐獎持續發揮促進人類文明進步與福祉提升的力量。

尹衍樑 潤泰集團

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