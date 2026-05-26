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尹衍樑辭世 恩師王金平不捨：國家損失 成就令不少人受惠

聯合報／ 記者屈彥辰劉懿萱／台北即時報導
立法院前院長王金平（圖）不捨，表示尹衍樑的離世是國家與社會的重大損失。記者林澔一／攝影
立法院前院長王金平（圖）不捨，表示尹衍樑的離世是國家與社會的重大損失。記者林澔一／攝影

潤泰集團總裁尹衍樑今日凌晨辭世，享壽76歲。立法院前院長王金平曾為尹衍樑的高一導師，他今在立法院受訪也表達不捨。他形容尹衍樑的過世是「國家損失」，尹衍樑有最高智慧經營事業，最大慈悲心布施，社會各階層領域的受惠者非常多。

尹衍樑今晨逝世。尹衍樑過去回憶自己求學階段，曾自述年少時叛逆，遇到良師後徹底改變人生方向，這名良師即王金平。

王金平表示，尹衍樑的過世是國家損失，也是社會損失，大家非常不捨。尹衍樑的人生過程中有些年少氣盛的事，進入社會後精進自己，拿到博士學位，到美國遊學。最重要的是，尹衍樑有最高的智來經營事業，也有最大慈悲心做布施，社會各階層領域的受惠者非常多。

王金平說，尹衍樑所奉獻的成就是大家共同感恩、感念，甚至讚嘆的，因此他認為尹衍樑的過世是國家損失、社會損失。

回憶起教導尹衍樑的過往，王金平表示，他在民國54年（西元1965年）擔任尹衍樑的導師，過了61年。他描述，尹衍樑絕頂聰明、富有正義感，且有一顆能夠體諒別人的心，後來呈現出來的都是最完美的人生，尹衍樑一生的成就最圓滿。

尹衍樑曾說，他最尊敬王金平。對此，王金平表示，「我們有這個緣分，也以他為榮」，因為是這麼高的成就，讓國人、很多受惠者感念、懷念。

王金平說，他還記得尹衍樑打架，雖然只當過一年的老師，但一年裡都是當尹衍樑的導師，對尹衍樑格外親近也尹格外了解。「我只能講他絕頂聰明」，各種古今中外、各領域裡，包括工程、文學、生物科技都最在行，且是成功企業家。

尹衍樑 潤泰集團

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