尹衍樑辭世！媒體人揭暖心往事「總在別人最冷時遞外套」

潤泰集團總裁尹衍樑26日凌晨4時21分在台北榮總辭世，享壽76歲。媒體人臧家宜分享往事，指出尹衍樑是一位在她人生最寒冷、最孤立無援時，默默遞出雙手提供援助的江湖長輩，「謝謝您當年的仗義相助，讓我知道即使在最冷酷的人間江湖，依然有俠義存在」。

臧家宜回憶，在她跌落谷底、深陷官司泥淖時，尹衍樑直接調動法務資源，派大律師手把手教她如何保全證據、整理時間序位。尹衍樑也叮嚀「通聯紀錄錢不要省」，最終揭穿了被「消失」的真相，這份「路見不平，拔刀相助」的恩義，足以讓她感念一輩子。

臧家宜透露，尹衍樑當下鼓勵她，「回來後真的沒有工作，就來叔叔這裡上班，總不會餓死你」，不過她很爭氣，事後並沒有上門拜託尹衍樑。而這樣的幫助來自兩代的淺淺淵源，臧家宜的爺爺曾與尹衍樑的父親一同辦過同鄉會，「這份跨越兩代的緣分，他或許早知道，卻從未宣之於口」，並且就連臧家宜失散多年、重新聯絡上的表姐，也在潤泰工作一輩子，被尹老闆照顧有加。

早在5月11日，臧家宜就曾發文形容尹衍樑不同於坊間其他的大老闆，「他從頭到尾很違和，講話引經據典有文化，但刻意剔了個大光頭，看起來像某堂堂主」。臧家宜感念尹衍樑在自己人生最慘的時刻，搬出自己的法律顧問和大律師協助她打官司，「我需要的是防彈背心，而他給我的，真的是紮紮實實的戰鬥裝備」，把一個跌到谷底的小記者，不動聲色地拉起來。

最讓臧家宜印象深刻的，是尹衍樑的名片，有別於很多企業家名片像履歷表，放上各式頭銜，例如董事長、總裁、榮譽博士、國際論壇理事、亞洲什麼委員會主席，但尹衍樑的名片就只有「尹衍樑」三個字，背面直接翻譯「Samuel Yin」。在待人處事上，尹衍樑不挑「人設對不對」，比較在乎「人是不是真的」，因此曾經答應接受臧家宜的專訪。

臧家宜表示，尹衍樑生活不拘小節，擁有許多專利和發明的他，在受訪時有一定的堅持，「要我先去看完預鑄工法，才有資格跟他深入討論」。不過即便再聰明、強勢，尹衍樑只要一講到父親時，眼眶就會紅，「他說，希望爸爸能以他為榮」。

臧家宜形容尹衍樑像黃藥師，是個腦袋永遠停不下來的怪才，「聰明、古怪、什麼都研究，而且有自己的宇宙，你跟不上他，他也不會停下來等你」，不過尹衍樑相當講人情，總是會在別人最冷的時候，遞上一件外套，讓她感念於心。

如今尹衍樑辭世，臧家宜有感而發，「謝謝您當年的仗義相助，謝謝您讓我知道，即使在最冷酷的人間江湖，依然有俠義存在」，並承諾之後從山東回到台灣，會帶上一把日照的黃土前去上香，「願您在另一個世界，依然能開著喜歡的車，陪著心愛的狗，在沒有紛擾的建築工藝裡，自在遨遊」。