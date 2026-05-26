尹衍樑辭世 台大沉痛哀悼：一生熱心文教公益

潤泰集團總裁尹衍樑今天清晨辭世，享壽76歲，消息曝光震撼政商、醫療與學術界。他生前因卓越貢獻，獲頒國立台灣大學名譽博士、傑出校友及工學院「傑出企業家獎座」，並擔任土木工程學系兼任教授。台灣大學稍早發聲明追思指出，尹衍樑生前慨捐台大「土木研究大樓」與「國家地震工程研究中心增建工程」；更長期於土木系親自授課、傳承頂尖工程實務，並熱心贊助管理學院各項活動。台大師生深切感念其事業成功仍無忘回饋母校之高風亮節，對其溘然長逝同表沉痛哀悼。

台大表示，尹衍樑於1983年取得台大商學碩士，嗣後由傳統紡織出發，憑藉卓越的管理專才，將潤泰集團發展為涵蓋營建、零售、金融、生技、醫療等領域的跨國企業，堪稱台灣產業轉型升級的經典標竿，並榮獲2008年台大工商類傑出校友表揚。

除企業經營，尹衍樑長期致力營建科技創新。他深度整合營建機械、預鑄工法與材料，開創高效率自動化統包營建技術，廣泛應用於高層建築與高科技廠辦，對我國高科技產業競爭力及建築耐震安全做出歷史性貢獻。尹衍樑個人專利等身、技術輸出全球，因而陸續榮膺俄羅斯工程院、俄羅斯國際工程院及美國發明家學院院士等崇高殊榮。

台大說，尹衍樑秉持對教育與科研的遠見，於2007年代表潤泰集團捐贈台大造價逾2.6億元的「土木研究大樓」，不僅實質紓解土木系空間窘境，大樓特設的隔震層至今仍永續作為科研活教材。2018年，他再度以實體建物形式於校園慷慨捐贈「國家地震工程研究中心增建工程」，該工程於2020年啟用，對研發先進地震防減災技術助益宏深。

台大回顧尹衍樑一生熱心文教與公益，2012年創立「唐獎」，設立永續發展、生技醫藥、漢學及法治4大全球獎項，致力推動世界文明，並於2014年榮獲台大頒授名譽博士。本著「取之社會，用之社會」的精神，以卓越的領導力與創新思維帶領企業跨界發展，並以具體行動實踐社會責任。台大師生對其重視教育、追求真理及無私奉獻之精神深表敬佩，其風範將永遠銘刻於台大人心中。