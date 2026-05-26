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影／不捨潤泰集團尹衍樑 恩師王金平：國家社會的損失
潤泰集團總裁尹衍樑今天凌晨辭世，享壽76歲。尹衍樑人生歷程充滿傳奇色彩，昔日恩師立法院前院長王金平，是改變他命運的重要人物之一。尹衍樑過去曾提起少年時期，多次情緒激動直言，如果當年沒有王金平的包容與開導「就不會有今天的尹衍樑」。
王金平中午受訪時難掩不捨，表示尹衍樑的離世是國家與社會的重大損失。王金平指尹衍樑年輕時或許有些血氣方剛，但憑藉著勤奮自修，成功獲得了博士學位並在事業上展現出卓越智慧。他不僅在商界取得非凡成就，更擁有一顆慈悲為懷的心，積極投入社會各領域的奉獻。由於他在多元領域皆有深遠的貢獻，社會大眾對他充滿了感恩與懷念。
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