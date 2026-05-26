潤泰精工逾30年代表作「松濤苑」 總裁尹衍樑躍最有份量代言人

以預鑄工法著稱的潤泰（8463）集團，在建築界代表作要屬「松濤苑」；據實價登錄顯示，2013年「松濤苑」完工至今共有13筆交易紀錄，拆算車位後，所有房屋交易每坪成交價均突破250萬元，穩坐「兩百萬俱樂部」之列。

「松濤苑」社區目前最高每坪成交價為六樓戶的270萬元，該戶不僅登上中正區最高價，也是該區最頂級的豪宅；社區總價最高的戶別，為12樓的頂樓戶443坪，2013年潤泰集總裁尹衍樑以總價8.75億元買下該戶加上九個車位，當時該交易總價更創下全國豪宅總價新高紀錄，尹總裁也成為「松濤苑」最有份量的代言人。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐分析，「松濤苑」緊鄰占地約8.2公頃的植物園，坐享「台北市都市之肺」，遼闊的綠蔭景觀視野，猶如社區後花園。

「松濤苑」整體規劃非走「高樓豪宅」路線，但憑著「潤泰精工」的國家級制震技術、防災功能，重大災害發生時所能提供全棟住宅的獨立供電、供水系統，以及專屬私人密室等，提供超過一般豪宅及別的保護。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，「松濤苑」的基地面積超過1,200坪，前身為台灣銀行宿舍土地，2008年台灣銀行標售土地時，被潤泰新（9945）以19.8億元取得，換算每坪土地單價約159萬元，以台北市中心的大面積精華地來說，當時的出手購地可謂相當精準。

「松濤苑」坪數大、總價高，最低一戶總價門檻要四、五億元；據實價登錄資料，總戶數僅20戶的「松濤苑」，僅二樓有轉售紀錄，目前僅有包含五樓、十樓在內的少數樓層未出現交易；目前售屋網上九樓戶以總價4.29億元對外銷售，換算每坪開價約251.7萬元，且該戶為毛胚屋並註明為開放格局，原屋主尚未裝潢入住。