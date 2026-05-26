潤泰總裁尹衍樑辭世 陽明交大稱醫學教育幕後英雄

潤泰集團總裁尹衍樑今晨辭世，陽明交大和醫學院發表聲明表達追思與悼念，感謝尹衍樑無私奉獻於生醫與教育界，是推動台灣醫學教育進步最關鍵的幕後英雄。

陽明交通大學今天發布新聞稿指出，尹衍樑長年關懷並支持學校發展，守仁樓、醫學館、書田外科訓練中心、中學醫系教學空間、書田館、師培虛擬實境中心、醫學人文空間、醫學院國際交流中心等重要建設，皆承其慷慨捐助而興建完成。

陽明交大提到，尹衍樑長期投入醫學系醫師科學家培育及榮陽交卓越醫師人才培育計畫，積極襄助學生及教師赴海外深造，歷年受惠師生達1860餘人次，對醫學教育與人才培育貢獻卓著。

陽明交大醫學院也發表聲明，對於尹衍樑辭世，醫學院全體師生與校友深感哀痛與不捨，謹致最深切的追思與悼念；尹衍樑長年以宏觀的前瞻視野，無私奉獻於生醫與教育界，是推動台灣醫學教育進步最關鍵的幕後英雄。

陽明交大醫學院表示，尹衍樑對醫學教育具備永續熱忱，捐助成立「十年建設發展基金」，投入「榮陽卓越醫師培育計畫」並設立「入學優異獎學金」，襄助師生赴海外深造；除了人才養成，尹衍樑更積極協助空間與資源建設，為師生打造國際頂尖的教學、微創訓練與學術研發環境。

陽明交大校長林奇宏與陽明交大醫學院院長王署君也代表全體師生，向尹衍樑及其家屬致上最誠摯感謝與敬意，感念其對榮陽交團隊及陽明交大發展的深厚貢獻，尹衍樑高瞻遠矚、無私奉獻的精神，將長存陽明交大師生心中，成為永恆典範。