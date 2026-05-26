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尹衍樑辭世 政大：是國家、教育界及醫療界的重大損失

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
潤泰集團總裁尹衍樑不僅創辦唐獎，更捐建達賢圖書館、修繕政大體育館及設立多項獎學金，長期支持高等教育與人才培育。本報資料片
潤泰集團總裁尹衍樑不僅創辦唐獎，更捐建達賢圖書館、修繕政大體育館及設立多項獎學金，長期支持高等教育與人才培育。本報資料片

潤泰集團總裁尹衍樑今天凌晨辭世，享壽76歲，各界惋惜。他生前縱橫國內各大產業締造亮眼成績，也因自認學識不足，在事業有成後重返校園深造，先後取得國立台灣大學商學研究所碩士及國立政治大學企業管理博士學位，並獲選政大首屆傑出校友。多年來，他持續以實際行動回饋教育界，不僅創辦唐獎，更捐建「達賢圖書館」、修繕政大體育館及設立多項獎學金，長期支持高等教育與人才培育。

政大今天發出悼念聲明表示，尹衍樑一生胸懷家國、心繫教育，長年以企業家的遠見與實踐力，持續投入台灣高等教育、學術研究與人才培育，對社會影響深遠。其辭世不僅是企業界的重大損失，更是台灣教育界痛失一位長期支持高教發展的重要典範。

政大表示，多年來，尹衍樑始終關注國立政治大學的發展，對政大在人文社會、商管法學及公共事務領域的人才培育與學術使命，給予高度肯定與實質支持。1986年獲頒政大企業管理博士，2012年獲選首屆傑出校友。同年他效法諾貝爾獎的精神，個人出資約新台幣30億元創辦全球性學術獎項「唐獎」，設置四大獎項包括「永續發展」、「生技醫藥」、「漢學」與「法治」，補足諾貝爾獎所未兼及的4個領域，鼓勵更多有利於地球與人類的重要研究，並發揚中華文化。

政大說，尹衍樑最為人熟知的重要捐贈，便是以恩師司徒達賢教授之名興建的「達賢圖書館」。2017年，尹衍樑為感念恩師教誨，捐資興建達賢圖書館，作為獻給政大與台灣高等教育的重要禮物。達賢圖書館不僅成為政大重要地標，更象徵尹衍樑先生對知識、人文與教育精神的深刻信念。他以實際行動展現對教育的感恩，並相信圖書館不只是建築，更是孕育思想、培養人才與延續文明的重要場域。

此外，尹衍樑2018年主動出資全面修繕政大體育館，大幅提升軟硬體設施，讓「政大雄鷹籃球隊」得以在大專聯賽中經營極具凝聚力的耀眼主場。此外，他更設立諸多獎學金，如國立政治大學光華獎學金、光華陸生獎學金等多項資源，默默扶持青年就學及交流，用遠見與溫暖在校園播下無數希望的種子。更於2024年，捐贈新落成法學院興建專款，對母校治校願景的鼎力相助從未停歇。

政大指出，尹衍樑用他的無私與大愛，親自實踐了企業家的社會責任。因為有他的襄助，政大得以在指南山下大步向前、精進突破。這份「潤物細無聲」的厚德，不僅淬鍊了政大的百年風華，更默默成就了無數國家棟樑。「大仁無形，義行長存。」尹衍樑的離去，是國家、教育界及醫療界的重大損失，更讓政大痛失一位摯友與護持人。其對教育的信念、對母校的深情，以及對台灣社會的關懷，將長留政大人心中。

尹衍樑 潤泰集團

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