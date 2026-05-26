憶尹衍樑 朱立倫：從沒改變對我關懷協助與支持

潤泰集團總裁尹衍樑辭世，享壽76歲。國民黨前主席朱立倫說，無論他成功或是挫折，尹衍樑從來都沒有改變對他的關懷協助與支持，對老友逝去悲痛萬分，遺憾錯過向尹衍樑表達最後的感謝。

朱立倫指出，尹衍樑是他四十多年的好友。當年他在台大工商管理系就讀時，尹衍樑是商研所的學長，兩人因此熟識，尹年齡較大，但對學弟妹非常照顧。後來他出國唸書後回母校任教，尹衍樑也在學校兼課，兩人常常一起吃他最愛的牛肉麵一起聊天南地北。

朱立倫說，1995年他到北京大學短期客座時，尹衍樑特別飛來北京，兩人在北大教授家包餃子，一起遊老胡同。1998年北大百年校慶，光華管理學院落成，他們再度同遊北京。後來他擔任桃園縣長時，兩人還自己開車上拉拉山採水蜜桃。當市長時，也會一起去吃路邊攤，非常快樂的回憶。

朱立倫提到，這幾年尹衍樑身體狀況比較不好，不能再到外面吃攤子，他也會相約到尹公司吃牛肉麵，聊國家大事，聊風花雪月，也聊公益事業的想法，如今這些點點滴滴都湧上心頭，真的好不捨老友的離開。

「感謝學長，對我一路的支持，」朱立倫說，不論他是大學生或是教授，是縣長，市長或主席，不論是成功或是挫折，尹衍樑從來沒有改變對他這個小學弟的關懷協助與支持。

朱立倫也說，尹衍樑常穿著潤泰制服，吃路邊攤或牛肉麵，一生對自己簡約，卻對朋友、同事、社會公益極度大方。「今天他離開我們了，他的一生就是傳奇典範。」尹衍樑總裁不設靈堂，不辦告別式，但他永遠活在大家的心中。