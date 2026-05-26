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尹衍樑代表作 松濤苑單價270萬 登中正區最頂豪宅

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
潤泰建設以建築工法著稱，最佳代表作松濤苑，實價登錄顯示，松濤苑2013年完工至今共有13筆交易紀錄，社區最高單價為六樓戶270萬，也是中正區最高單價。圖／台灣房屋提供
潤泰建設以建築工法著稱，最佳代表作松濤苑，實價登錄顯示，松濤苑2013年完工至今共有13筆交易紀錄，社區最高單價為六樓戶270萬，也是中正區最高單價。圖／台灣房屋提供

潤泰建設以建築工法著稱，最佳代表作就是松濤苑，實價登錄顯示，松濤苑2013年完工至今共有13筆交易紀錄，將所有交易拆算車位後，房屋交易單價皆破250萬，坐穩「兩百萬俱樂部」之列。社區最高單價為六樓戶270萬，也是中正區最高單價，使松濤苑成為中正區最頂級的豪宅。而總價最高的戶別則是頂樓戶443坪，8.7億，由潤泰尹家自有自住。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐分析，松濤苑緊鄰占地約8.2公頃的植物園，坐享「台北市都市之肺」，遼闊的綠蔭景觀視野，猶如社區後花園；整體規劃雖非走高樓豪宅路線，不過強調制震及防災功能，不僅有獨立供電系統，可以在跳電時持續供電，還有防災避難室等規劃，尤其豪宅位置近博愛特區一帶，區段的治安森嚴程度突出，皆為豪宅頂規。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，「松濤苑」的基地面積超過1200坪，前身為台灣銀行宿舍土地，2008年台灣銀行標售土地時，被潤泰集團以19.8億元取得，換算土地單價約159萬元，以台北市中心的大面積精華地來說，購地成本可說是相當划算。

松濤苑總戶數為20戶，觀察實價登錄交易，僅二樓有轉售紀錄，其餘還有少數樓層尚未出售，其中五樓、十樓皆尚未出現交易，目前售屋網上9樓戶以4.29億掛售，單價約251.7萬，該戶著名開放格局，仍為毛胚屋，原屋主尚未裝潢入住。

張旭嵐指出，松濤苑坪數大總價高，最低門檻要四、五億，從開賣至今就很佛系銷售，幾乎以一年一戶的方式尋找有緣人，如今頂級豪宅推陳出新，選擇多元，不過以其地段位置和整體規劃仍有其代表性，因此比較吸引低調企業家族或富豪的目光。

尹衍樑 潤泰集團

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