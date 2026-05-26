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潤泰集團總裁尹衍樑辭世 南山人壽沉痛悼念
南山人壽今日沉痛表示，潤泰集團總裁、唐獎創辦人暨南山人壽主要股東暨董事尹衍樑博士，於2026年5月26日清晨4時許，於台北榮民總醫院安詳辭世，享年76歲。臨終前家人隨侍在側，公司全體員工聞訊深感哀慟與不捨。
尹衍樑一生以「取之於社會、用之於社會」為信念，長年投入產業創新、教育文化、醫療公益與人才培育，對台灣企業經營與社會發展具有深遠影響，不僅是企業家，更是一位重視人才、鼓勵創新、關懷社會的長者。尤其總裁創立唐獎，致力表彰對世界文明、人類永續與社會發展有重大貢獻之人士，展現企業家超越商業利益、關注人類共同未來的胸懷與格局，令人深受感佩。
南山人壽全體員工對尹衍樑總裁辭世深感不捨，向家屬致上最誠摯慰問與哀悼。尹衍樑總裁身為公司的大股東暨董事，多年來對本公司的長期發展給予極大的支持與信任，公司經營一切正常，感謝各界關心。
有關尹衍樑總裁治喪事宜，參考潤泰集團稍早對外發布之新聞稿，將一切從簡，不設靈堂、不舉行公祭。懇辭各界花圈、輓聯與奠儀。尊重家屬意願及一切安排。
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