快訊

中年婦女爽中威力彩頭獎6.7億 豪捐1億元做公益

日職／「玷污巨人監督名聲」 阿部慎之助施暴女兒請辭下台

從叛逆少年蛻變潤泰總裁 尹衍樑因昔日恩師王金平1句話翻轉人生

聽新聞
0:00 / 0:00

尹衍樑辭世享壽76歲 北榮院長陳威明哀慟：一生最崇拜的人

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台北榮總院長陳威明（左）說，真正偉大的善行，不應被時間掩埋；潤泰集體總裁尹衍樑留給台灣、留給榮總、留給所有人的溫暖與大愛，也值得被後人永遠記得。圖／潤泰集體總裁尹衍樑捐建醫護新宿舍、取自北榮臉書
台北榮總院長陳威明（左）說，真正偉大的善行，不應被時間掩埋；潤泰集體總裁尹衍樑留給台灣、留給榮總、留給所有人的溫暖與大愛，也值得被後人永遠記得。圖／潤泰集體總裁尹衍樑捐建醫護新宿舍、取自北榮臉書

潤泰集團總裁尹衍樑今凌晨4時21分於台北榮總辭世，享壽76歲。北榮院長陳威明發給同仁公開信表示，代表全體台北榮總同仁及受惠病友，致上最深沉的追思與哀悼，感念其長年奉獻與仁心大愛。在尹衍樑辭世時，陳威明忍不住大哭，他表示，尹衍樑留給台灣、留給榮總、留給所有人的溫暖與大愛，值得被後人永遠記得。

潤泰集團總裁尹衍樑長年來與台北榮總及院長陳威明建立深厚的合作情誼。陳威明說，尹衍樑是無數人的恩人，也是北榮的大恩人，更是他一生最敬重、最崇拜的人。他即將於明年中退休。在離開工作崗位之前，他始終有一個心願「希望榮總的後輩們，永遠記得尹衍樑的恩澤與身影。」

陳威明指出，最近，他和幾位同仁默默完成了一本書，盼望能將這份精神傳承給下一代的榮總人。希望讓年輕同仁知道，一位懷抱善心的企業家，如何在關鍵時刻伸出援手，改變了台北榮總，也幫助了無數國人。然而，書中所記錄的，只是尹衍樑一生善行義舉中的極小部分。還有太多令人感念的故事，深深烙印心中，永遠無法忘懷。

陳威明說，尹衍樑一生極為低調，家人也同樣低調，長年默默行善、回饋社會，從不張揚。今天，他想懇請天上的總裁與家人諒解，容許將自己親自撰寫的一個章節分享給大家。因為他相信，「真正偉大的善行，不應被時間掩埋」；而尹衍樑留給台灣、留給榮總、留給所有人的溫暖與大愛，也值得被後人永遠記得。

尹衍樑 潤泰集團

延伸閱讀

潤泰集團總裁尹衍樑今天凌晨辭世 享壽76歲

潤泰集團總裁尹衍樑辭世 享壽76歲

尹衍樑贈北榮全台首座「重粒子癌症中心」 斥資15億僅有一要求

潤泰企業集團總裁尹衍樑辭世 集團股價表現平穩

相關新聞

尹衍樑贈北榮全台首座「重粒子癌症中心」 斥資15億僅有一要求

潤泰集團總裁尹衍樑今天凌晨辭世，享壽76歲。尹衍樑長年與台北榮總及院長陳威明建立深厚的合作情誼，在台北榮總的全台第一座重粒子癌症中心，就是由尹衍樑捐贈新台幣15億元協助興建主體建築及加速器基座，他唯一的要求就是每年需提供2%的免費治療名額，救助或照顧更多弱勢病患。

潤泰集團總裁尹衍樑今天凌晨辭世 享壽76歲

潤泰集團總裁尹衍樑今天凌晨4時21分在台北榮總辭世，享壽76歲。台北榮總說，致上最深沉的追思與哀悼，感念其長年奉獻與仁心大愛。

從叛逆少年蛻變潤泰總裁 尹衍樑因昔日恩師王金平1句話翻轉人生

潤泰集團總裁尹衍樑今天凌晨辭世，享壽76歲。他從年少叛逆、甚至曾進入感化院的少年，蛻變成擁有600多項國際專利的企業家與工程專家，人生歷程充滿傳奇色彩。而改變他命運的重要人物之一，正是昔日數學老師、立法院前院長王金平。

潤泰集團總裁尹衍樑辭世 南山人壽沉痛悼念

南山人壽今日沉痛表示，潤泰集團總裁、唐獎創辦人暨南山人壽主要股東暨董事尹衍樑博士，於2026年5月26日清晨4時許，於台北榮民總醫院安詳辭世，享年76歲。臨終前家人隨侍在側，公司全體員工聞訊深感哀慟與不捨。

尹衍樑辭世享壽76歲 北榮院長陳威明哀慟：一生最崇拜的人

潤泰集團總裁尹衍樑今凌晨4時21分於台北榮總辭世，享壽76歲。北榮院長陳威明發給同仁公開信表示，代表全體台北榮總同仁及受惠病友，致上最深沉的追思與哀悼，感念其長年奉獻與仁心大愛。在尹衍樑辭世時，陳威明忍不住大哭，他表示，尹衍樑留給台灣、留給榮總、留給所有人的溫暖與大愛，值得被後人永遠記得。

潤泰集團總裁尹衍樑辭世 享壽76歲

台北榮總醫院今日證實，潤泰集團總裁尹衍樑26日凌晨4時21分於北榮辭世，享壽76歲。他所創辦的「東方諾貝爾獎」--唐獎，代表其精神的延續，所謂「死而不亡者壽」，持續向全球傳遞精神與價值。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。