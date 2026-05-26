尹衍樑辭世享壽76歲 北榮院長陳威明哀慟：一生最崇拜的人

潤泰集團總裁尹衍樑今凌晨4時21分於台北榮總辭世，享壽76歲。北榮院長陳威明發給同仁公開信表示，代表全體台北榮總同仁及受惠病友，致上最深沉的追思與哀悼，感念其長年奉獻與仁心大愛。在尹衍樑辭世時，陳威明忍不住大哭，他表示，尹衍樑留給台灣、留給榮總、留給所有人的溫暖與大愛，值得被後人永遠記得。

潤泰集團總裁尹衍樑長年來與台北榮總及院長陳威明建立深厚的合作情誼。陳威明說，尹衍樑是無數人的恩人，也是北榮的大恩人，更是他一生最敬重、最崇拜的人。他即將於明年中退休。在離開工作崗位之前，他始終有一個心願「希望榮總的後輩們，永遠記得尹衍樑的恩澤與身影。」

陳威明指出，最近，他和幾位同仁默默完成了一本書，盼望能將這份精神傳承給下一代的榮總人。希望讓年輕同仁知道，一位懷抱善心的企業家，如何在關鍵時刻伸出援手，改變了台北榮總，也幫助了無數國人。然而，書中所記錄的，只是尹衍樑一生善行義舉中的極小部分。還有太多令人感念的故事，深深烙印心中，永遠無法忘懷。

陳威明說，尹衍樑一生極為低調，家人也同樣低調，長年默默行善、回饋社會，從不張揚。今天，他想懇請天上的總裁與家人諒解，容許將自己親自撰寫的一個章節分享給大家。因為他相信，「真正偉大的善行，不應被時間掩埋」；而尹衍樑留給台灣、留給榮總、留給所有人的溫暖與大愛，也值得被後人永遠記得。