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潤泰集團總裁尹衍樑辭世 享壽76歲

經濟日報／ 記者黃文奇／台北即時報導

台北榮總醫院今日證實，潤泰集團總裁尹衍樑26日凌晨4時21分於北榮辭世，享壽76歲。他所創辦的「東方諾貝爾獎」--唐獎，代表其精神的延續，所謂「死而不亡者壽」，持續向全球傳遞精神與價值。

台北榮總表示，尹衍樑確實已於醫院辭世，目前正由家屬陪同前往二殯，院長陳威明也內部發給同仁一封信表示，長期襄助台北榮總發展的潤泰集團總裁尹衍樑，今天凌晨4時21分辭世。

尹衍樑一生傳奇，從叛逆少年逐步成長為企業集團舵手，也被視為台灣企業界最具傳奇色彩的人物之一。他1950年出生於台北，出身紡織世家，年少時曾因行為偏差走過一段迷途歲月，甚至進入感化教育體系，但在師長影響下逐漸扭轉人生，後來考入大學並一路完成碩、博士學位，還曾經踏上台灣大學教授講席，作育學子無數。

1970年代，他接手父親尹書田創立的潤泰紡織，並展現強烈的開創性格，陸續跨足營建、流通、金融、生技與醫療領域，打造橫跨多產業的潤泰集團版圖。旗下事業包括建設、百貨量販、金融保險等，成為台灣最具代表性的企業集團之一。

除了企業經營，尹衍樑也是工程發明家，長年投入預鑄工法、耐震工程與高科技廠房技術研發，累積超過數百件專利，並獲得國際工程與發明界肯定。

另一項重要成就則是公益與教育。2012年成立唐獎，被外界稱為「東方諾貝爾獎」--唐獎，被譽為諾貝爾的前哨站或風向球，聚焦永續發展、生技醫藥、漢學與法治等領域，希望推動人類文明進步。他曾說，財富最重要的意義，不是擁有，而是回饋社會。從「壞囝仔」到企業家、工程師、教育家與慈善家，尹衍樑的故事，也成為台灣企業史中極具代表性的傳奇篇章。

尹衍樑 潤泰集團

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