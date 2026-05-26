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潤泰集團總裁尹衍樑辭世 享壽76歲

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
潤泰集團總裁尹衍樑今天在台北榮總辭世，享壽76歲。圖／聯合報系資料照片
潤泰集團總裁尹衍樑今天在台北榮總辭世，享壽76歲。圖／聯合報系資料照片

潤泰（8463）集團總裁尹衍樑26日凌4時21分於台北榮總辭世，享壽76歲。

潤泰集團今日發出新聞稿表示，集團懷著無比沉痛的心情宣布，本集團總裁、唐獎創辦人尹衍樑博士，於民國115年2026年5月26日清晨4時許，於台北榮民總醫院安詳辭世，享壽76歲。臨終前家人隨侍在側。集團全體同仁聞訊同感哀慟與不捨。

潤泰集團表示，尹總裁一生致力於產業創新、公共工程技術提升與社會公益。自接掌潤泰集團以來，以卓越的遠見與開拓精神，將集團業務由紡織大廠成功轉型並擴展至營建住宅、金融保險（南山人壽）、零售百貨及生技醫療等多元領域，為台灣經濟發展做出卓越貢獻。

除了在商場上的成就，尹總裁更具備深厚的人文關懷與國際視野。他熱愛教育與科研，長期無私捐助學術機構，並於2012年正式創辦具備國際崇高聲望的「唐獎」，鼓勵全球頂尖學者投入永續發展、生技醫藥、漢學及法治等四大領域的研究，為人類福祉帶來深遠影響。

潤泰集團表示，尹總裁生前對集團的永續經營已建立完善的專業經理人體制與接班佈局。目前集團旗下各公司均由專業管理團隊負責，各項業務運作一切正常，將秉持尹總裁生前堅持的「誠信、務實、創新」企業精神，持續穩健前行。

有關尹總裁的治喪事宜，潤泰集團探詢家屬意願後，家屬表示將遵照尹總裁生前遺願，一切從簡，不設靈堂、不舉行公祭。懇辭各界花圈、輓聯與奠儀。謹此向長期以來關心潤泰集團及尹總裁的社會各界賢達致上最誠摯的謝意。

尹衍樑 潤泰集團

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