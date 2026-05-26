潤泰集團總裁尹衍樑今天凌晨辭世 享壽76歲

潤泰集團總裁尹衍樑今天凌晨4時21分在台北榮總辭世，享壽76歲。

台北榮總表示，尹衍樑清晨辭世，北榮院長陳威明在發給同仁的內部信中表示，尹衍樑長期襄助台北榮總發展，台北榮總同仁及受惠病友，致上最深沉的追思與哀悼，感念其長年奉獻與仁心大愛。

集團發聲哀悼 並表示接班布局完善

潤泰集團上午發聲明表示哀悼。潤泰指出，尹衍樑一生致力於產業創新、公共工程技術提升與社會公益。自接掌潤泰集團以來，以卓越的遠見與開拓精神，將集團業務由紡織大廠成功轉型並擴展至營建住宅、南山人壽、零售百貨及生技醫療等多元領域，為台灣經濟發展做出卓越貢獻。

除了在商場上的成就，尹衍樑更具人文關懷與國際視野。他熱愛教育與科研，長期無私捐助學術機構，並於 2012 年正式創辦具備國際聲望的「唐獎」，鼓勵全球頂尖學者投入永續發展、生技醫藥、漢學及法治等四大領域的研究，為人類福祉帶來深遠影響。

潤泰集團表示，尹衍樑生前對集團的永續經營已建立完善的專業經理人體制與接班布局。目前集團旗下各公司均由專業管理團隊負責，各項業務運作一切正常，將秉持尹總裁生前堅持的「誠信、務實、創新」企業精神，持續穩健前行。

有關尹衍樑的治喪事宜，潤泰集團探詢家屬意願後，家屬表示將遵照尹總裁生前遺願，一切從簡，不設靈堂、不舉行公祭。懇辭各界花圈、輓聯與奠儀。