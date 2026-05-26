陽光行動／高齡歧視背後...專家曝年輕人「恐老情緒」的集體焦慮

超高齡社會隱形歧視無所不在，國立台灣師範大學社會教育學系優聘教授王雅鈴說，之所以社會會有高齡歧視現象，是整個社會對「老」、老化、失能、衰退、接近死亡等的一種焦慮反應；楊聰才診所暨心理衛生中心院長楊聰財也表示，有國外社會學家提出「恐老情緒」（Gerontophobia），本質上，就是一種對死亡與失去控制的集體焦慮，年輕一代與老人畫清界線，其實也是在進行一種心理防衛機制。

王雅鈴提到，心理學的「恐懼管理理論」就有提到，長者會提醒「我們都會衰老、身體功能下降、生命有盡頭」等，所以年輕世代就會因害怕、對生命不安，藉由不喜歡、高齡歧視等方式表現。

另外，年輕世代也會有「社會認同理論」，這個理論是說，我們會就由貼標籤、或認同一個形象，藉此得到一個安全感。如年輕人可能就會將老人列為「他們」外團體，年輕世代自己就是內團體，藉由區分彼此得到年輕人的認同與安全感。但這兩種情緒，可能都是來自一種偏見。

王也提到，長輩的「社交退縮」之前就有研究發現，長輩不想出門、社會連結低，有時候不是因為不想參與，而是參與前知道自己不被期待、會被排斥、擔心做得不好等。但其實心態上不是不願意出門，而是預想到不方便、不被歡迎。

王認為，政府推動長照，把長輩停留在「需要被照顧、需要被補助」，但很多健康的長輩，應該是要倡議與年輕世代可以「世代之間共融」，如近年教育理論開始倡議推動「代間共學」，就是倡議長輩不是只有被照顧，而是怎麼樣跟年輕人一起生活。政府要做的是「去標籤化」，推廣跨世代的活動與空間，讓更多年輕人與長輩一起參加活動，一起生活、一起學習，而非誰要照顧誰？誰要禮讓誰？至於長輩，也不能只停留在「被照顧者」心態。

楊聰財說，從心理與精神靈性的角度來看，當年輕人看到老者的皺紋、聽覺的退化或是行動的不便，內心深處會投射出未來「脆弱的自己」。這種鏡像投射引發了生物性的不安。透過將老人標籤化為「異類」，年輕人得以暫時逃避「我也會變老」的既定事實。

台灣已悄然步入超高齡社會門檻。楊提到，當大家走在台北市街頭，身邊的白髮長者比例日益增加，這不僅是人口統計學上的數字跳動，更是對社會心理韌性的一場大考驗。面對高齡化，社會需要的往往不只是長照資源的挹注，更是一場關於「心靈友善」的文化革新。

「隱形的隔閡。」楊說，即便台灣自詡是有溫情的社會，但不可否認，高齡歧視（Ageism）仍像一層隱形的薄霧，籠罩在日常生活中。從職場上對中高齡求職者的技術偏見，到公共空間裡對長者步履緩慢的焦慮與不耐，這些歧視往往源於對「生產力」的狹隘定義。尤其當社會普遍尊崇「快速、高效、數位化」時，長者的節奏自然被邊緣化。

楊認為，社會要化解這種歧視，必須從社會生態系統的角度切入：推廣銀髮勞動參與，讓大眾看見長者依然能貢獻智慧與穩定力。唯有當社會不再將「老」視為負擔，歧視的冰層才可能開始融化。另外，政府的政策不應僅止於硬體的補助與長照，而是需要更多「社會性倡議」介入。