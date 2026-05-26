陽光行動／台灣缺工高齡勞參率低…航運副總：福利、「被重視」為關鍵

少子化等影響，台灣勞動力許多產業缺工嚴重，但法規與職場仍將「退休」視終點。如何讓高齡者在體力允許下繼續工作，既維持生活品質又減輕社會負擔？台北市準備好迎接「65歲以上還在上班」的常態了嗎？

七十一歲的張瑞華年輕時曾在船上工作，派回總公司做到六十五歲退休，公司裕民航運借重長才繼續回聘，儘管主管變顧問，待遇各種福利不變，他與同事討論事情還會喊一聲「Allen哥」，職場青銀共融毫無違和感。

「六十五歲要硬性退休，其實也蠻不公平！」張瑞華已七十一歲持續在職場發揮所長，儘管頭髮灰白，但自信笑容讓他整個人「發光」。他坦言，跟他同齡的好友同學，除繼承家業的，全部都退休在家沒工作，他是唯一還在上班的，同學也因沒上班思維難免就比較悲觀，再來就是牢騷變多，覺得「我應該還可以被重視，卻被社會擺在旁邊？」

「很多顧客不見得進來是買東西，而是來閒聊！」另外，今年五十五歲的謝政輝是美廉社六張犁分店店長，他也說，政府定義四十五歲以上就是中高齡，但工作能力不該以年紀這數字當標準，尤其隨著台北市邁入超高齡社會，更需要有經驗的勞動力投入就業市場，他對自己工作的要求與期許，「不僅是賣東西，而是成為社區的『溫度』」。

根據行政院主計總處人力資源調查，二〇二四年台北市的勞動力參與率為百分之五十五點六，較二〇二一年減少二點九個百分點，同期四十五至六十四歲（中高齡）及六十五歲以上（高齡）勞參率分別為百分之六十六點一、及百分之七點一，較二〇二一年分別減少零點四個百分點、及增加零點二個百分點，但高齡勞參率相較南韓的三成多、日本的兩成多，台灣還是相當低。

「中高齡與高齡市場應該成為現在台灣勞動就業的新藍海。」北市勞動局就業服務處長王妙鶯以自身協助媒合的經驗坦言，台灣高齡就業困境，還是有好幾個部分必須去診斷克服困境，尤其六十五歲以上高齡者還是比較會被「年齡歧視」，尤其許多高齡者在應徵工作時，光履歷表階段就直接被剔除掉。

「雇主會有很多擔心，包括擔心高齡勞動者體能不夠、還有視力、聽力、肌耐力等身體的功能性障礙；再來是擔心數位能力不足、對新科技接受力不夠，無法適應現在職場。」王妙鶯也坦言，現在企業徵才要求的工作型態，還是以全職居多，未必符合高齡者想要彈性工時的需求；另外，法制面如勞保只有勞保職災，企業主不敢、不願用高齡者的原因之一，還有其他保險讓雇主要有比較多支付，導致雇用成本提高。

進用高齡者比例已高達三成的美廉社人資長蘇蕙蘭說，在缺工浪潮下，企業進用中高齡員工已經無法避免，以零售服務業為例，她認為，中高齡者穩定度比年輕人高，人格也較成熟，其實職場青銀一起工作互動是好的，以美廉社為例，從新冠疫情期間企業就觀察到缺工問題，開始增加進入中高齡就業，並與政府配合，包括安穩雇用計畫、導入中高齡職場體驗等。

「六十五歲絕對沒有年齡的差別待遇！」裕民航運副總經理陳長生說，對企業來說，看待有專業的高齡者應該視為「企業價值」，儘管目前勞基法有六十五歲退休年紀的規定，但對公司來說，六十五歲其實只是一個門檻，只要合適公司都會續聘，尤其現在少子化、企業缺工，相當需要船務傳承的人才。

陳長生坦言，台灣受到少子化影響，各行各業都缺工，以航運業為例缺得更嚴重，不僅船員、辦公室也「缺得一塌糊塗」，其中船運業有些工作需要長期離開家庭，年輕人自然被其他產業吸引走，為協助高齡員工回職場，目前企業加碼提供六十五歲以上員工每年「高階」健康檢查；辦公室也打造友善環境，最實際的福利還是高齡者與年輕人的待遇基準「不打折」，希望高齡員工留公司繼續工作，「被重視」也是很重要。