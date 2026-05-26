陽光行動／北市成全台最「老」城市 銀髮族當志工：其實我不「老」

台灣新生兒數急降，總人口連二十六個月負成長，六十五歲以上人口卻逾百分之二十點二二(更新)，全台兩千三百萬人約有高達四百七十萬高齡族群，其中台北市高齡比率達百分之二十四，已經在去年九月超越嘉義，成為全台最「老」城市。

「其實我不『老』，政府為什麼要叫我『老人』，六十歲就要被稱『老』真有點殘忍！」六十二歲的豆豆老師一頭烏黑長髮，講起話來清亮有力，外表一點都看不出再三年她就要領敬老卡，因退役軍人退休早，她四十多歲三總退伍後，去過大陸從商、去年跟著里長當志工，人生仍多采多姿。

周三傍晚，文山區靜謐社區內的一處教室，總是傳來歡笑聲，這就是豆豆老師在明興社區發展協會開的免費課輔課，國小中高低年級生都有，論年紀，這些小朋友都已可以是豆豆老師的孫子輩，但這次上公民參與開放小組討論，豆豆老師跟小朋友互動，時像師生、像朋友，完全沒有代溝、零違和感。

這天課堂還有兩位八十歲、七十四歲的鄭大姐、陳大姐來當「小老師志工」，幫忙維持班級秩序，陪小朋友看書、下課玩遊戲。

已經八十歲的鄭大姐儘管滿頭白髮，但走路、爬樓梯都跟壯年人沒兩樣，她說，搭捷運時遇到行動不方便的，「我還會站起來讓座，因為我還能站啊！」現在只要社區有需要，她幾乎天天當志工，十七、八年從不間斷，甚至還會自己一個人搭火車去基隆爬山，原本鄭大姐九十七歲的先生還能一起當志工，但現在先生比較少出門，但能幫她分擔家事。

「每天快樂出來做志工，沒人會說我是老人，心境就很快樂！」鄭大姐說，她的志工服務從長照、里辦到課輔，「從早服務到晚，感覺愈服務愈年輕。」她則分享人生哲學，就是最簡單的一句話「同理心」，尤其老人家千萬不要有「我是老人，大家都應該讓座給我的霸道心態！」

另一位陳大姐今年七十四歲，現在則是一個人獨居，從貿易公司退休後，現在她也跟著里長當志工，不僅自己當志工，她也鼓勵其他老人不要不願意出門，鼓勵大家出門動一動，政府目前將六十五歲視為老人，她不服氣地說「應該要看行動能力定義」，甚至也奉勸其他年紀長的朋友「不要想著小孩會照顧自己，要先學會自己照顧。」

「不做會死吧！」也已經六十多歲的文山區明興里長鄢健民，讓許多社區長輩也跟著捲起袖子當志工，他說，當初會起身服務的機緣，是發現自己的父母、丈母娘老了，「平常真的都沒有事可做，也沒有地方可去」。

因軍人退伍得早，鄢健民一開始推社區發展協會，在沒有資源下，到前幾年跟著衛福部推動關懷據點計畫，他說，「很多里長就是逢年過節送東西，里民就覺得服務有感」，但他選擇去照顧老人、兒少，甚至訪視不能出門、臥床在家老人，這群弱勢不一定能出來投票，但他心念是可以做點事，也自認做得很不錯。

正因鄢里長的心念感動許多里民，從健康服務中心退休、今年六十七歲的林英珠也跟著里長做服務，她說，社區服務的力量真的會感染， 不然退休後很多人都去遊山玩水，跟著社區營造後，覺得很不錯、也很有意義。

「其實我不『老』，政府為什麼要叫我『老人』，六十歲就要被稱『老』真有點殘忍！」六十二歲的豆豆老師一頭烏黑長髮，講起話來清亮有力。者黃義書／攝影