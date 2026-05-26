陽光行動／中高齡補充勞動力 台灣沒準備好

少子化浪潮下，台灣勞動力快速萎縮，各產業缺工嚴重，但多數職場仍將「退休」視為職涯終點，雖然社會已步入高齡化，卻還沒準備好迎接「中高齡重返職場」的未來。

台灣的勞動參與率在五十五歲後就出現明顯落差，日本與新加坡四十五至六十四歲勞參率仍逾八成，六十五歲以上也有超過四分之一繼續工作。台灣四十五至六十四歲勞參率僅百分之六十七點二，六十五歲以上更低到僅百分之九點九，遠遠落後鄰近國家。

從高齡到超高齡社會，台灣只花七年，速度與南韓、新加坡相當，遠快於歐美日。人力專家認為，這樣的人口結構，未來高齡勞動力絕對不是「選項」，而是「必要」。

謝大哥原是雙Ｂ修車廠廠長，退休時想轉職到同業的中型車廠，雖然不要求薪資和職務，仍因高齡碰壁。之後他在全聯擔任計時人員，「看到我排好的商品被客人買走，也很有成就感」。他退休轉職到非專業領域的消息傳開後，隨即被一家知名車廠網羅擔任客服主管，負責培訓後進。

一○四人力銀行高年級事業群資深經理詹宛榕說，台灣從企業到政府對高齡再就業還沒準備好，現有工作主要為青壯年設計，幾乎沒考慮高齡者，政府也未周全部署高齡者重返職場，求職者感到懷才不遇，雇主有「小廟容不下大佛」心態，勞參率自然低迷。

一○四人力銀行調查二○二五年超高齡社會企業人才現況也顯示，僅百分之卅三企業會在招募資訊公開說明「歡迎中高齡與二度就業」。但即便是友善中高齡的企業，開出的職缺也有許多不適用中高齡求職者。

裕民航運的七十一歲張瑞華頭髮灰白，在總公司當主管做到六十五歲退休，公司認為他的資歷和能力是公司的重要資產，回聘他擔任顧問，待遇、福利不變，與年輕同仁共事的「職場青銀共融」，毫無違和感。

詹宛榕說，正視問題才能改善高齡勞參率，台灣多數企業不知如何拆解全職工作變成彈性兼職，讓高齡者一周只上班兩、三個半天；政府也不知如何落實高齡就業的職務再設計與配套，未來需政策不斷倡議、鬆綁，協力為企業訂指引，才能為高齡就業開路。