聽新聞
0:00 / 0:00

陽光行動／中高齡補充勞動力 台灣沒準備好

聯合報／ 記者林麗玉鄭朝陽／專題報導
社會對高齡就業仍有歧視，長者要找工作並不容易。示意圖。 圖／聯合報系資料照片
社會對高齡就業仍有歧視，長者要找工作並不容易。示意圖。 圖／聯合報系資料照片

少子化浪潮下，台灣勞動力快速萎縮，各產業缺工嚴重，但多數職場仍將「退休」視為職涯終點，雖然社會已步入高齡化，卻還沒準備好迎接「中高齡重返職場」的未來。

台灣的勞動參與率在五十五歲後就出現明顯落差，日本與新加坡四十五至六十四歲勞參率仍逾八成，六十五歲以上也有超過四分之一繼續工作。台灣四十五至六十四歲勞參率僅百分之六十七點二，六十五歲以上更低到僅百分之九點九，遠遠落後鄰近國家。

從高齡到超高齡社會，台灣只花七年，速度與南韓、新加坡相當，遠快於歐美日。人力專家認為，這樣的人口結構，未來高齡勞動力絕對不是「選項」，而是「必要」。

謝大哥原是雙Ｂ修車廠廠長，退休時想轉職到同業的中型車廠，雖然不要求薪資和職務，仍因高齡碰壁。之後他在全聯擔任計時人員，「看到我排好的商品被客人買走，也很有成就感」。他退休轉職到非專業領域的消息傳開後，隨即被一家知名車廠網羅擔任客服主管，負責培訓後進。

一○四人力銀行高年級事業群資深經理詹宛榕說，台灣從企業到政府對高齡再就業還沒準備好，現有工作主要為青壯年設計，幾乎沒考慮高齡者，政府也未周全部署高齡者重返職場，求職者感到懷才不遇，雇主有「小廟容不下大佛」心態，勞參率自然低迷。

一○四人力銀行調查二○二五年超高齡社會企業人才現況也顯示，僅百分之卅三企業會在招募資訊公開說明「歡迎中高齡與二度就業」。但即便是友善中高齡的企業，開出的職缺也有許多不適用中高齡求職者。

裕民航運的七十一歲張瑞華頭髮灰白，在總公司當主管做到六十五歲退休，公司認為他的資歷和能力是公司的重要資產，回聘他擔任顧問，待遇、福利不變，與年輕同仁共事的「職場青銀共融」，毫無違和感。

詹宛榕說，正視問題才能改善高齡勞參率，台灣多數企業不知如何拆解全職工作變成彈性兼職，讓高齡者一周只上班兩、三個半天；政府也不知如何落實高齡就業的職務再設計與配套，未來需政策不斷倡議、鬆綁，協力為企業訂指引，才能為高齡就業開路。

老人 長輩 長者 中高齡 高齡化 超高齡社會 勞動力 退休族 職場

延伸閱讀

陽光行動／人老屋老…雙老加劇 都市囚居難解

勞動部：雇主不得再以「年滿65歲」為由要求勞工先退休、再聘僱

陽光行動／隱形歧視…長輩社交退縮 失能風險增

陽光行動／出行障礙 過馬路跟號誌賽跑

相關新聞

陽光行動／人老屋老…雙老加劇 都市囚居難解

台灣去年老年人口占比突破兩成，正式邁入超高齡社會，可以預見往後你我身邊的長者會愈來愈多。另一方面，受制於住戶整合不易等障礙，都更不易、房子愈住愈老，幫老公寓裝電梯也困難重重，老人家被囚居的困局難解。本報記者探查發現人老、屋老的「城市雙老」加劇，迎接超高齡社會的軟硬體都還沒準備好，社會「重幼輕老」，老人已淪政策考量的末段班。

陽光行動／隱形歧視…長輩社交退縮 失能風險增

超高齡社會隱形歧視無所不在，從生活服務逐漸數位化的數位落差，到公共空間裡對長者步履緩慢不耐，容易讓長者感覺到處不受歡迎，進而造成長者「社交退縮」，傾向待在家中，加速老化與失能風險。

陽光行動／推動困難…鼓勵長者練肌力 配套不足

長者常見患肌少症，醫界指若未能夠及早介入，不僅會影響到行動能力，也會提高跌倒、骨折及臥床的風險。如何帶動長者訓練以提升肌力，中央與地方雖有健康促進的鼓勵方案，但是配套仍然不足，官方雖然賺到運動人次KPI，強化長者肌力、健康促進還有長路要走。

陽光行動／中高齡補充勞動力 台灣沒準備好

少子化浪潮下，台灣勞動力快速萎縮，各產業缺工嚴重，但多數職場仍將「退休」視為職涯終點，雖然社會已步入高齡化，卻還沒準備好迎接「中高齡重返職場」的未來。

陽光行動／長者換工互助 「老顧老」撐起社安網

長照資源跟不上國人老化，少子化讓照護人力短缺，在宅安老恐遙不可及。嘉義縣大林鎮「森呼吸生活館」，仿農村「相換工」互助模式，打造國內第一家融合「時間銀行」概念的社區照顧咖啡館，用「老顧老」撐起在地老化的社會安全網。

陽光行動／長輩帶幼、關懷獨老 變社區守護者

新北市永和民權社區活動中心裡，一群長者忙著上肌力課，也當社區保母照顧孩子，甚至組隊練習無人機足球，隨後進廚房做點心，有人出門協助關懷獨居長輩。這裡的高齡者，翻轉長者被照顧的刻板印象，他們自立生活、延緩老化，還能貢獻、守護社區，不但讓退休生活樣貌截然不同，還是撐起社區運作重要力量。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。