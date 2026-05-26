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陽光行動／長者換工互助 「老顧老」撐起社安網

聯合報／ 記者林佳彣王慧瑛鄭朝陽／專題報導
嘉義大林鎮「森呼吸生活館」，用「老顧老」撐起在地社會安全網。圖為長者體驗經絡紓壓。 記者黃仲裕／攝影
嘉義大林鎮「森呼吸生活館」，用「老顧老」撐起在地社會安全網。圖為長者體驗經絡紓壓。 記者黃仲裕／攝影

長照資源跟不上國人老化少子化讓照護人力短缺，在宅安老恐遙不可及。嘉義縣大林鎮「森呼吸生活館」，仿農村「相換工」互助模式，打造國內第一家融合「時間銀行」概念的社區照顧咖啡館，用「老顧老」撐起在地老化的社會安全網

森呼吸生活館開館時，年近八旬的簡奶奶排班當店長，丈夫也加入支援換工。後因丈夫驟逝，簡奶奶情緒低落暴瘦，外地的女兒們很擔心。

嘉義縣紫藤婦幼關懷協會理事長劉宏鈺說，咖啡館實施「時間銀行」，以會員制鼓勵換工「集時行樂」服務社區所有人，重點不是存服務時數，而是即時交換，活絡社區互動，自然形成互助生活圈和社會安全網絡。

以簡奶奶夫妻為例，過去夫妻倆值班累積不少時數，原本簡奶奶認為身體硬朗，沒有時數兌換需求，後來騎車不慎摔成肩膀脫臼，她家附近的三名換工組成互助團，送餐、陪伴聊天和就醫，外地工作的女兒發現媽媽不是孤單一人，放心不少。

「遠親不如近鄰」，劉宏鈺認為老後可獨居，但一定要社會連結，與鄰里共創新的家人關係，一起共好共老，才能為晚年織好安全網。

中正大學社福系教授吳明儒長期推動時間銀行，吳明儒說，年輕人力短缺，要在社區安老就要有互助網絡，透過微型經濟創造新工作給居民參與，未來成為一群共老夥伴，時間銀行是可行方式。

台北市二○一六年推時間銀行方案，鼓勵參與銀髮照顧，但受制時數及難以「等值交換」，政策無疾而終。社會局老人福利科長趙佳慧說，當長照導向「使用者付費」市場化趨勢，時間銀行更難推廣。

新北市二○一三年起推動高齡照顧存本專案的「佈老時間銀行」，訓練長者志工陪伴長輩散步、運動、購物、備餐，補照護人力缺口，建立「老顧老」良善循環，二○二三年升級二點○版為促進長輩健康的服務，盼延緩老化、預防失能。

永和七十五歲婦人劉菊梅經懂老訓練與實習後成為佈老志工，教長者用彈力帶伸展四肢，丟沙包訓練手眼協調。她說，高齡、少子化下，單靠家人或看護不夠，志工是另一股穩定力量。

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