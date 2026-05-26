陽光行動／長輩帶幼、關懷獨老 變社區守護者

新北市永和民權社區活動中心裡，一群長者忙著上肌力課，也當社區保母照顧孩子，甚至組隊練習無人機足球，隨後進廚房做點心，有人出門協助關懷獨居長輩。這裡的高齡者，翻轉長者被照顧的刻板印象，他們自立生活、延緩老化，還能貢獻、守護社區，不但讓退休生活樣貌截然不同，還是撐起社區運作重要力量。

民權社區透過志工制度與關懷網絡，主動接觸獨居或身心狀況不穩的長者，從日常陪伴、電話提醒用藥到實際訪視，逐步將原本封閉在家的長輩融入社區。背後推手、社區發展協會執行長邱秀蘭說，希望讓長者在參與中重新建立生活節奏與人際連結，也從「被照顧」走向「能參與、能付出」。

社區也發展「長者帶幼」模式，培訓近六十名長者取得保母證照照顧幼兒，促成世代共融。邱秀蘭表示，許多長者過去沒機會帶孫，透過照顧孩子學習現代育兒知識，也彌補人生遺憾，「當小朋友喊阿公、阿嬤，他們真的很開心」，不僅孩子適應環境更快，長者也從中獲得成就感與情感連結。

社區推動的「孤獨處方箋」由長者關懷長者，實踐「老老照顧」。志工陳月香指出，社區甚至有八、九十歲志工服務，透過高齡人力再運用，減少依賴外部照護資源，長者也在付出中找到價值，「他們覺得自己很有價值和成就感」。

民權社區還發展烘焙社會企業「一口酥」，由長者與精神障礙者共同製作、販售，協助病情穩定的精障者回職場，不但有收入，也撐起社區服務運作近七成財務，更重要的是讓他們找回尊嚴與社會角色。

民權社區最近到新加坡獲頒二○二六亞太養老創新獎「年度最佳社區獎」，新北市社會局長李美珍說，當健康長者在社區共生共融，不僅延後老化、減輕國家整體長照的負擔，還解決高齡化帶來的孤獨感。

台北醫學大學高齡健康暨長期照護學系教授林立峯長期在民權社區授課，他說，民權社區長者就是志工，凝聚力與活力明顯較高，多數社區一周僅有一堂預防延緩失能課程，但民權幾乎天天都有，形成穩定的生活習慣與社交網絡。

這模式呼應高齡社會的新倡議。台北市社會局老人福利科長趙佳慧表示，大缺工時代，政府除增補長照資源，更要培養長者自主自立能力，讓他們在熟悉社區中生活，安心度過人生下半場。

中正大學社會福利學系教授吳明儒指出，讓長者自立且被賦能，轉為照顧他人的一方，補長照缺口，民權社區正是縮影。邱秀蘭也說，高齡化與照護人力不足趨勢下，鄰里互助才能建立更具韌性照顧系統。