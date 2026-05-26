陽光行動／隱形歧視…長輩社交退縮 失能風險增

超高齡社會隱形歧視無所不在，從生活服務逐漸數位化的數位落差，到公共空間裡對長者步履緩慢不耐，容易讓長者感覺到處不受歡迎，進而造成長者「社交退縮」，傾向待在家中，加速老化與失能風險。

台北市文山區華興里長陳峙穎發現在捷運、超商或美食街，長者身邊雖有空位，有年輕人會先站遠處，或找年輕人多的區域坐下；推測可能老人有時講話比較大聲，或嫌棄長者可能有體味（老人味）、會突然搭話說個不停等刻板印象。

廿五歲上班族「小綠」不諱言，電梯內有幾名長者時，她和身邊的年輕人會遲疑或乾脆等下一班，避開和他們在局促空間內近距離相處，「和我家的老人可以，但不喜歡跟陌生老人同處」。

小綠有次在超商遇見老人家問優惠券怎麼用，幾個排隊的年輕人有人搖頭明顯不耐，她頓時感受到「如果我是她，看到別人的表情，心裡應該很挫折」，日後自己老了，會不會被這種「效率至上」的集體情緒所歧視。

什麼都數位化 折騰老人家

數位落差也成隱形歧視。政府鼓勵長者出門運動，北市推廣「U-Sport台北樂運動」，讓運動的長者集點賺Ｕ幣換優惠，但林奶奶抱怨「什麼都數位化，對我們老人家真的好折騰」，她平時用手機只傳LINE訊息、接打電話，現在進出運動場館必須掃碼，第一次申請數位帳號就搞半天，抱怨社會很少顧慮長者的數位落差。

長者常進出醫院，有醫院不主動開紙本單據，要求病患改用App。林奶奶說，老人是數位落差最嚴重族群，跨兩、三家醫院就醫普遍，如果沒人幫忙，生病還要自己搞定一切，肯定很沮喪。

社會焦慮逃避 老人變異類

台北市文山區明興里長鄢健民說，他開手機課，來學App的長輩很多。較擔心的是更多獨居或不願出門的長輩，因為到處都要用數位載具，愈來愈不友善。陳峙穎說，社會需要多點同理心，別讓長者因隱形歧視退縮。

台師大社教系優聘教授王雅鈴說，高齡歧視不只反映年輕世代與長輩的對立，也是社會對老化、失能、衰退、接近死亡的焦慮反應。身心診所院長楊聰財分析，這種「恐老情緒」讓年輕人與老人畫清界線，也是心理防衛機制。

楊聰財說，台灣高齡歧視仍像一層隱形薄霧，籠罩在日常生活；年輕人看見老人行動不便，內心會投射未來脆弱的自己引發不安，透過將老人標籤化為「異類」，逃避「我也會變老」事實。

友善體貼老人 需教育倡議

但台灣已悄然跨入超高齡社會門檻，面對白髮、步伐遲緩的長者漸多，這是對社會心理韌性的大考驗；社會不只需要長照資源，更要面對一場對長者「心靈友善」的文化革新，尤其當社會普遍尊崇快速、高效、數位化時，長者的慢節奏自然被邊緣化，未來要努力透過教育與倡議，將「老」形塑成智慧象徵，而非負面標籤。