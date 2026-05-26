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陽光行動／高齡獨居租屋難 被政策法規遺忘

聯合報／ 記者林麗玉洪子凱李承穎／專題報導

年過七旬的祥叔滿頭白髮，每次租屋都被房東婉拒，好不容易租到公寓隔成多間的雅房，鄰居幾乎都是外籍移工，環境潮濕陰暗，透著一股不好聞的味道，加上靠馬路，即便關窗也很吵，之後還有漏水問題房東也不理，住沒多久只能求助崔媽媽基金會。

崔媽媽基金會居住扶助部主任馮麗芳說，對這位伯伯印象深刻，來回幫他找了三次房子，最後他很幸運地抽到新北社宅。她感慨面對人老、屋老的雙老困境，高齡租屋常要委曲求全。

獨居長者租屋向來困難，如今只能寄望政府蓋的社會住宅。但以北市為例，都發局坦言，可以蓋社宅的公有土地愈來愈難找，供給困難下，正增加包租代管及青銀換居等多元供給管道。

統計北市長者承租公有出租住宅的戶數，已約占百分之卅二點四。北市議員林珍羽說，九成以上獨居長者根本擠不進老人住宅，面對高齡社會，應通盤檢討供給缺口。

北市府官員無奈地說，有租公宅需求的長者愈來愈多，市府正提高長者入住機會，且基於協助長者安居，租期屆滿前一年重提申請，入住後租期可重新計算，延長居住年限，十二年租約到期搬走的可能性正在下降，周轉率減少下，全台都面臨長者承租社宅不易的困境。

崔媽媽基金會執行長呂秉怡直言，台灣邁入超高齡社會，但住宅與都市發展的政策法規完全欠缺為高齡化思考，以住宅法為例，協助的弱勢範圍相當廣，卻未專為愈來愈多的高齡者提供扶助，十年後的高齡弱勢問題絕對愈來愈嚴重，但政府仍充耳不聞。

呂秉怡說，經濟弱勢的高齡者尚有社安網接住，現在三不管的像被囚困在老公寓下不來的高齡長者，因為有財產，也被住宅法的社宅扶助對象排除在外，是最可憐的一群。

各縣市都更速度遲緩，北市府力推老舊公寓增設電梯因應「囚居老人」困境，三年來平均每年有卅三案，雖明顯成長，但整體助益有限。高雄市府七年來僅核定五案，整棟住戶同意門檻高、程序繁瑣、低樓層住戶出資意願不足等，造成增設電梯龜速。

租屋 社宅 新北

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