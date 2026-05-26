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陽光行動／公園隱憂 體健設施暗藏風險

聯合報／ 記者楊正海鄭朝陽／專題報導

政府鼓勵長者多外出活動，但長者光是走入住家附近的公園，發現多是「罐頭式」的體健設施，如何使用才有鍛鍊效益缺乏指引，甚至有人操作錯誤受傷；到公園如廁，若膝蓋不好也難用蹲式馬桶。有長者說，連到公園活動都有重重障礙，如何讓老人走到戶外活躍老化？

高齡化社會來臨，各縣市公園都布建體健設施供民眾健身，以首善之都台北市為例，九一○座大小公園有四六七座設置共兩千多組體健設施。觀察其使用說明，有的張貼在不明顯處，普遍有字體太小、位置太低，長者要看清楚很吃力，文圖說明也簡略。

剛滿六十五歲劉先生說，像上肢牽引器、扭腰器等，要持續做多久才有運動效果？他完全沒概念，做太久又怕受傷。也有長者說，最常用滑步機，左右腳前後滑動，操作錯誤會變成雙腳同步，手臂力量不夠就有摔倒風險。另外，有的器材標示「適合十四歲以上使用」，但適合老人嗎？這現象從北到南皆然。

整合照護專家伊佳奇建議長者去有專人指導的健身房健身，目前公園體健設施未考量不同高齡者的需求，若無人陪伴及指導，有運動傷害風險；未來應跨局處重新規畫，考慮不同年齡的運動模式，並適當介入指導。

公廁不好用，出門就受罪」，信義區七旬金姓市民指出，住家附近雖有鄰里公園，但充斥罐頭式體健設施，且座椅有限、遮蔭處太少，蹲式公廁也不利身障及膝蓋不好的人，與他理想中友善銀髮族的公園還有一段距離。

使用公廁確實成了長者一大顧忌。大安森林公園之友基金會常務董事蔡建生說，受制於內政部國土署公廁設計指引「坐蹲三比二」要求，目前全台蹲式廁所比率偏高，以北市公園公廁為例，六一七個廁間中，蹲式廁間仍占近半（約四成七），除了對長者、身障者不友善，也發生多起蹲下去卻起不來而跌傷個案，「廁所不好用，長輩外出心情不會好」。

台中市長盧秀燕說，坐式馬桶對長者、行動不便者更友善，去年市府修改公廁設置規定，新設公廁都採坐蹲四比一配置，公園或市場等既有公廁則逐步改善。蔡建生說，中央也該加速修正設計指引。

目前全台公園設施普遍「重幼輕老」，北市議員簡舒培指出，高齡化社會的公廁要讓長者有尊嚴，英國二○○五年就要求公廁全面增設可為成人換尿布和衣物的照顧床，日本在東京奧運後，東京愈來愈多公廁把成人照顧床列為標配，台灣還沒趕上。

公園 銀髮族 公廁

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