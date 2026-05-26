陽光行動／推動困難…鼓勵長者練肌力 配套不足

長者常見患肌少症，醫界指若未能夠及早介入，不僅會影響到行動能力，也會提高跌倒、骨折及臥床的風險。如何帶動長者訓練以提升肌力，中央與地方雖有健康促進的鼓勵方案，但是配套仍然不足，官方雖然賺到運動人次KPI，強化長者肌力、健康促進還有長路要走。

90歲嬤練槓鈴 改善駝背身形

年近九十的孫奶奶原本駝背、步伐緩慢，拿重物也吃力，在孫女強烈建議下參加健身房的肌耐力訓練，經過一年深度配合教練指導，駝背身形已不復見，舉起槓鈴也不困難，「走路更穩，整個人有活力多了」。

衛福部國健署二○二一年起補助廣設銀髮健身俱樂部，買健身器材、聘健身指導員協助長輩練肌力。國健署去年十月公布健身俱樂部五年來服務近卅萬名長者，累計一四六萬使用人次，但換算一人用不到五次。

據訪查，各銀髮健身俱樂部一停止補助，多半陷入苦撐窘境。雲林縣口湖鄉老人福利協進會剛開始以免會員費、送衛生紙等鼓勵長者使用，去年中央停止補助，無法再僱用人力、修故障設備，差點要收費或收攤，協進會總幹事吳國良說，有會員揚言「如果要收錢就不來了」。本報披露後，今年中央才繼續補助。

重量訓練器材 年輕人用得多

「長者付費運動觀念仍不普及。」雲科大休閒運動研究所教授蘇維杉說，銀髮健身俱樂部要聘教練才有成效，但國民運動中心公益時段等外部競爭多，若做不到商業規模，會員數難有起色，少了補助或學校資源挹注，很難永續經營。

都會區陸續增設國民運動中心鼓勵健身，且提供公益時段給長者免費使用。以台北市的公營運動場館為例，公益時段使用人次從二○二三年突破一百萬人次，逐年增至去年的一百廿萬人次，但未進一步分析使用者的年齡層、熟客占比等細節，看不出長者的黏著度和增幅。

官員觀察，公益時段讓長者與同年齡層使用，區隔年輕族群時段，彼此比較自在。不過，長者最需要的重量訓練器材，仍以年輕人使用居多。

健身兼具社交 強化長輩動力

新北有十八座國民運動中心，一天兩個免費公益時段吸引不少長輩使用。輔大體育室主任余泳樟曾任新莊國民運動中心執行長，他觀察許多長輩對運動的認知仍停留在有動、有流汗就好。雖然體適能教室有駐場教練，但在公益時段通常只能給建議，真想訓練肌耐力，還是靠教練及課程輔助，但願意掏錢買課程的長輩還是偏少。

余泳樟說，長輩上健身課除了要有健身動機，另一重要動力是交朋友，若能在健身時兼具社交效果，會有更穩定健身動力。建議體適能指導員應對長輩、女性、青少年有分眾專項，因應高齡社會，運動中心在帶動長輩健身要有更多規畫。