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陽光行動／人老屋老…雙老加劇 都市囚居難解

聯合報／ 記者林麗玉張策林佳彣洪子凱邱書昱／專題報導
人老、屋老的「城市雙老」情況加劇，但超高齡社會老舊公寓囚居老人的解方，還沒準備好。記者潘俊宏／攝影
人老、屋老的「城市雙老」情況加劇，但超高齡社會老舊公寓囚居老人的解方，還沒準備好。記者潘俊宏／攝影

台灣去年老年人口占比突破兩成，正式邁入超高齡社會，可以預見往後你我身邊的長者會愈來愈多。另一方面，受制於住戶整合不易等障礙，都更不易、房子愈住愈老，幫老公寓裝電梯也困難重重，老人家被囚居的困局難解。本報記者探查發現人老、屋老的「城市雙老」加劇，迎接超高齡社會的軟硬體都還沒準備好，社會「重幼輕老」，老人已淪政策考量的末段班。

用餐掃碼 點菜成折磨

台北市六十五歲以上人口占比百分之廿四點五，居全國之冠，是全國「最老」的城市。七十多歲黃姐和近八十歲的高媽媽行動自如，也喜歡到處走動，但這兩年在外用餐明顯不習慣，愈來愈多餐廳都要用手機掃碼點菜，因為不熟悉流程、螢幕小內容看不清楚，總要折騰好久才點完，感覺年輕服務生面露不耐、甚至白眼以對。

長者的數位落差成了高齡社會的「隱形歧視」，不只在餐廳掃碼點菜，圖書館、運動中心、醫院等優惠或單據，愈來愈多需要下載App才能完成。黃姐說，如果沒有人協助，感覺在城市生活愈來愈難。

租屋碰壁 淪下流老人

老李從餐飲業中階主管退休前一年和妻子離異，之後就租屋而居，由於患有三高，勞退金也有限，租屋常碰壁，社宅的長者排隊名單也一長串，加上以青年為優先、老人住宅供給更吃緊，只能找蛋白區便宜的頂樓加蓋套房窩著。

他說，像他這樣的「下流老人」應該不少，晚年連租屋都困難，但政府只顧為年輕人加碼生育津貼、優先供應社宅，最近還推婚育宅，為何沒有給長者租用的養老宅？老李為支撐生活，仍積極二度就業，但投出去的履歷多數沒有下文，只能找到收銀、外場服務等低階工作。

高齡勞參率 遠低日韓

行政院主計總處統計，中高齡的勞動參與率有下降趨勢，以北市為例，六十五歲以上高齡者勞參率僅百分之六點八，比南韓的三成多、日本的兩成多都低很多。台北市勞動局就業服務處長王妙鶯認為，中高齡人力市場應該成為台灣就業的新藍海，中央已放寬勞基法，給屆齡退休者再就業的彈性，未來有必要進一步研擬促進作法。

老公寓多 連出門都難

城市老屋是高齡化社會活躍老化的一大障礙，當前面對住戶整合不易、無法一坪換一坪等現實卡關，都更緩如牛步。

以北市為例，屋齡卅年以上住宅約六十七萬戶，占全市住宅約七成三，其中四到五層的老公寓約占二成二、近廿萬戶，長者陸續面臨連出門都難的困境。

面對高齡社會，戶外公共設施也要有周全的規畫，但公廁、騎樓、人行道等基礎設施仍充斥缺失，遑論長照人力缺口難填補。

老盟秘書長張淑卿坦言，社會存在高齡歧視，目前的「老人福利法」應進步成「高齡權益平等法」，保障長者的住宅權、就業權等；長照資源跟不上老化腳步，政府應更積極推動「自立照顧」及「社區互助共生」政策，延緩失能，讓健康老人降低退化。

超高齡社會 公寓 長照

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