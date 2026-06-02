王光慈提霸凌申訴 北市勞檢：馬英九基金會先調查

媒體報導馬英九基金會前員工王光慈已向台北市政府提霸凌申訴。北市勞動局今天表示，經勞檢，基金會設有不法侵害指引，雇主應成立調查小組並在3個月內完成調查處置。

風傳媒報導，王光慈已透過網路方式提霸凌申訴。北市府勞動局昨天告訴中央社，勞動檢查處已接獲申訴並派員檢查，經查基金會有依職業安全衛生法規定，設職場不法侵害預防措施及申訴管道，勞工可依相關機制提申訴。

台北市長蔣萬安今天率各局處長列席北市議會進行市政總質詢，民進黨台北市議員林延鳳詢問關於此案狀況。蔣萬安答詢，勞動局回報1日已收到申訴案。林延鳳追問依此程序是要由當事人提出嗎，蔣萬安回應「對」。

林延鳳問及此案的勞檢時間，勞動局長王秋冬在議場答詢，週一進行勞檢，勞檢後，基金會有按職安法設置職場不法侵害預防措施等相關指引，所以要接受勞工申訴後進行調查。

林延鳳詢問此案的申訴人是否在任職期間曾提出申訴。王秋冬說，沒有，因申訴人當時是基金會的執行長，且依現行法令，申訴案調查責任是雇主，要先由雇主進行調查，所以申訴人先向雇主提出申訴，雇主再成立調查小組。

林延鳳追問雇主是指誰，王秋冬答詢，應由基金會成立調查小組，且針對此案，勞動局會依法進行，此基金會雖內部幹部有轉換，但還是要指派人員在2個月內負責組成此案的調查小組，最多可延長1個月，也就是3個月內要完成申訴案的調查跟處置。

王秋冬說，依目前霸凌處理辦法，申訴人向雇主申訴後，由雇主先調查，若申訴人不服後續可走司法程序。