馬英九基金會風波扯出親中親美對抗 國民黨團：盼事情落幕

馬英九基金會已提告前執行長蕭旭岑、王光慈。據鏡週刊報導指，蕭、王對金流細節無法完整說明，而蕭手捧現金照曝光後，背後有北京操作藍營兩岸路線之爭的痕跡。蕭旭岑今聲明，已請律師蒐證。國民黨立院黨團書記長林沛祥今天表示，基金會的事情應該留在基金會裡解決，盼事情落幕。

馬英九基金會與蕭、王兩造針對330萬元現金來源與流向各有說法。報導指出，王的聲明與蕭受訪的說法明顯漏洞百出，讓馬辦陷入是否收受紅錢的疑慮中，前總統馬英九認為唯有透過司法程序才能還原事實。當時中共中央曾要求涉台系統「務必保蕭」，避免事件衝擊後續兩岸交流；更指馬英九對3名董事組成的調查小組公正性，「心裡早有數。」

蕭旭岑今聲明，此案已進入司法程序，他願意配合司法調查，基於偵查不公開，因此不擬對外發言，但有心人士利用他不便發言繼續放話造謠，部分媒體利用這樣的情況散布不實的消息，達到抹黑目的，讓他沒有辦法為自己澄清，已請律師蒐證，敬請有心人士與媒體自重，不要利用偵查期間惡意對外放話。

針對周刊報導指，馬英九基金會內部風波被北京認為親美與親中派的對抗。林沛祥說，基金會的事情，就應該留在基金會裡面解決。既然已經升高到司法程序，那就期待這事情落幕。