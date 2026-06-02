馬辦風波害周美青也被罵 醫：不懂失智才會輕率批評、她也需要被幫助

馬英九基金會風波持續延燒，馬英九健康狀況成焦點，周美青甚至也遭質疑。時事評論者、精神科醫師沈政男說，失智會影響與家人或配偶間關係，有些人不了解就輕率批評周美青，而就社會對相關事件有諸多討論或誤解，建議周其實可以出來講一下，她目前的狀況、對馬英九照顧的程度或糾紛，也應該要有人幫忙她。

沈政男指出，原本馬英九要告人，大家看了幾個月也沒太大興趣，直到周美青發聲明要申請輔助宣告，才發現事情遠比大家想像的，更加令人不堪不捨。但卻還有人認為在馬認知退化後，還要告人這事，不能因為周是最愛馬的人，就相信她。

實際上，相信周美青勝過相信金溥聰的理由，不只是因為愛，更是因為周遠比金更瞭解馬英九；但令人心酸的是，若對失智有基本認識就會知道「夫妻本是同林鳥，失智來時各自飛」，馬、周兩人的關係惡化，正是認知退化後所帶來的苦難。

沈政男說，就是因為失智以後，即使是夫妻，兩人也可能因為患者沒病識感，加上家人除了申請法律宣告以外，可能沒有更好的資源能去尋求協助，導致關係可能變得非常糟糕，就現在來看可能是暫時的，接下來應該會有更好的發展機會。

正因為失智的照顧負擔非常重大，會影響家人間，甚至最親密配偶間的關係；問題是，就有非常多人不瞭解失智，也不瞭解失智帶給家人家屬的衝擊，所以就會很輕率地批評周美青，輕率地講出「為何不先問馬英九，就去申請輔助宣告呢？」

他也提到，金溥聰爆料馬英九跟周美青沒住在一起，兩人住對門，周有時會拿藥給他吃，可見馬雖沒到獨居，但很多時候是一個人住，更值得關注的是，在臨床上，若吃藥需要協助，代表有到輕度退化程度，因為吃藥是工具性日常活動。

以馬英九現在的狀況，能否一個人住？周美青現在有沒有人在幫忙她？她是否該出來講話？他認為，由於社會對馬英九的事情有諸多討論，也蠻多誤解，她其實可以出來講一下，目前的狀況、馬英九照顧的程度或糾紛，應該要有人來幫忙她。