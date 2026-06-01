北市府勞檢馬英九基金會 要求查霸凌案

媒體報導馬英九基金會前員工王光慈已向台北市政府提霸凌申訴，北市府今天說，勞檢處已接獲申訴並派員前往檢查，要求基金會如果接獲霸凌申訴案，應立即啟動調查程序。

截至晚間9時30分，雖經記者試圖聯繫，仍暫無法取得基金會回應。

風傳媒報導，王光慈已透過網路方式提霸凌申訴。

北市府勞動局告訴中央社記者，勞動檢查處已接獲申訴並派員前往檢查，經查基金會有依職業安全衛生法規定，設職場不法侵害預防措施及申訴管道，勞工可依相關機制提申訴。

勞動局說，已要求基金會，如果接獲勞工霸凌申訴案，須依勞動部訂頒「執行職務遭受不法侵害預防指引」，立即啟動調查及處理程序，並依規定於2個月或必要時延長1個月至多於3個月內完成調查與處置，保障勞工權益。

至於是否王光慈本人提申訴，勞動局表示，陳情人目前未同意公開身分。