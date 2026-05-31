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馬英九基金會提告蕭王 調查小組：未經董事會授權

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導

馬英九基金會日前提告前執行長蕭旭岑、王光慈涉嫌侵占和背信。三人調查小組昨晚發出聲明，表示調查小組二十三日完成調查，並於隔日對外宣示結論，然基金會相關人等尚未提報董事會討論，即舉行記者會全盤否定調查結果，更未經董事會授權，逕以基金會名義向檢方提告前員工，嚴重侵犯董事會職權，應予譴責。

調查小組指出，該事件已受社會高度矚目，前總統暨基金會董事長馬英九亦公開要求調查小組應於本月二十七日向董事會報告調查結果。然而，尚未經提報董事會討論，基金會相關人等竟以舉行記者會之方式全盤否定調查結論，除無視董事會為基金會最高權利機構外，亦違反本會人員非經調查小組同意，不得向外發表或洩漏相關業務及資料之董事會決議。

調查小組表示，基金會相關人等未經董事會討論及決議，逕以基金會名義將前員工以涉嫌背信、侵占等案件向檢察機關提出告訴，即使詭辯是受董事長指示而為，仍然屬未經董事會授權而侵犯董事會職權之舉，應予譴責。

調查小組表示，調查小組已完成董事會委託之任務，調查案件亦已進入司法程序，調查小組日後將配合司法偵辦，提出調查報告協助釐清真相。

馬英九基金會 馬英九 蕭旭岑

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