馬英九基金會提告蕭旭岑、王光慈 調查小組：未經董事會授權應予譴責

馬英九基金會日前提告前執行長蕭旭岑、王光慈涉嫌侵占和背信。三人調查小組今晚發出聲明，表示調查小組23日完成調查，並於隔日對外宣示結論，然基金會相關人等尚未提報董事會討論，即舉行記者會全盤否定調查結果，更未經董事會授權，逕以基金會名義向檢方提告前員工，嚴重侵犯董事會職權，應予譴責。

馬英九基金會已正式提告蕭旭岑、王光慈等。調查小組今晚發出聲明，表示依據馬英九基金會今年3月27日董事會決議，調查小組調查財政紀律事件完成後，應提報董事會討論，再由董事會做成適當處理措施，且董事會未有限期完成之指示。

調查小組指出，該事件已受社會高度矚目，前總統暨基金會董事長馬英九亦公開要求調查小組應於5月27日向董事會報告調查結果，故調查小組勉力於同年5月23日完成調查，並於隔日經由發言人對外界宣示調查完成及調查結論。然而，尚未經提報董事會討論，基金會相關人等竟以舉行記者會之方式全盤否定調查結論，除無視董事會為基金會最高權利機構外，亦違反本會人員非經調查小組同意，不得向外發表或洩漏相關業務及資料之董事會決議。

調查小組表示，基金會相關人等未經董事會討論及決議，逕以基金會名義將前員工以涉嫌背信、侵占等案件向檢察機關提出告訴，即使詭辯是受董事長指示而為，仍屬未經董事會授權而侵犯董事會職權之舉，應予譴責。

調查小組表示，調查小組已完成董事會委託之任務，調查案件亦已進入司法程序，調查小組日後將配合司法偵辦，提出調查報告協助釐清真相。