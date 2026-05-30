被詹江村指長居美國 金溥聰發聲明駁斥：不澄清就提告

馬英九基金會昨日正式對前執行長蕭旭岑、王光慈提出侵占、背信的刑事告訴。國民黨籍桃園市議員詹江村5月28日在臉書上，要國安會前秘書長金溥聰回美國去，別再介入前總統馬英九的家務事。金溥聰今透過馬英九基金會發出聲明，表示他沒有持有他國護照或永久居民卡，詹不澄清則提告。

針對馬英九基金會風波，詹江村5月28日在臉書上表示，「金溥聰回美國去吧！別再介入馬英九的家務事。已經夠難看了！如果蕭旭岑跟王光慈有貪瀆違法，也交由法院處理，你一個長居美國的人，我們台灣人的事，應該不勞你操心了！」

金溥聰今日透過馬英九基金會發表聲明，表示針對詹江村在臉書上發文，指他長居美國，同時暗指他是美國人或持美國綠卡，不是台灣人。他除中華民國護照外，從來沒有持有任何其它國家護照或永久居民卡。詹江村未經查證散布謠言，企圖以假新聞惡意抹黑他人，令人遺憾。

金溥聰強調，詹江村如果不公開更正澄清此事，他將採取法律行動，捍衛名譽，特此聲明。

此外，王光慈母親發出給馬英九的公開信，指女兒為馬英九盡心打理大小事，卻遭被迫下跪磕頭與掐脖攻擊等職場霸凌，致重度憂鬱尋短。為守護女兒已向勞動局舉報霸凌，並將循司法尋求救濟。對此，馬英九基金會尚無回應。