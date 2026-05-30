女兒被迫下跪磕頭…王光慈之母檢舉馬英九職場霸凌

馬英九基金會昨日正式對前執行長蕭旭岑、王光慈等人提出刑事告訴後，王光慈母親隨即發布公開信指控，王光慈被迫下跪磕頭、掐脖等，她只能向台北市勞動局舉報職場霸凌，並循司法管道救濟。北市勞動局指出，霸凌案要由本人申訴，但目前沒有任何人來申訴，勞動局密切注意中。

王光慈母親發出一封「給馬前總統的公開信」指出，王光慈自馬英九卸任總統後，一路跟隨馬走過官司纏身的政治低谷，當年馬因三中案被北檢約談十四小時，全程在台北地檢署焦慮等待的，不是「那位在您身邊自稱跟隨一生的忠心部屬」，而是她女兒王光慈。

王光慈母親表示，二○一八年重新拉抬馬英九政治能量的「馬大九」一日店員與外送員活動，亦由王光慈一手策畫，而非「那位號稱輔選戰無不勝的核心操盤手」。甚至在馬英九健康檢查出異狀時，也是王光慈在醫院大廳痛哭自責沒及早發現，並熬夜聯絡馬英九在美國的家人，討論照護事宜。

王光慈母親在信中透露，王光慈在二○二四年時，除原馬辦和基金會工作外，遵守馬家人託付照顧馬英九，在龐大壓力下罹患憂鬱症與焦慮症，沒想到在職場還遭逢被迫下跪磕頭、掐脖攻擊等令人髮指的對待。

王母表示，她原本體諒馬英九的健康狀況而隱忍三個月，未料馬英九委託的「好友」卻在專訪與記者會中展現殺氣，根本沒有遵守「無罪推定原則」，還利用媒體「往死裡打」。她為了保護女兒，只能向台北市勞動局舉報職場霸凌，並將循司法管道尋求救濟。

勞動局長王秋冬昨在台北市議會答詢表示，對任何勞工的霸凌都不同意，也會協助處理；但霸凌需要本人申訴，從開始到現在並沒有任何人來申訴，勞動局密切注意中。另外，也會了解基金會是否制定相關不法侵害申訴及處理機制，沒有的話會要求制定。