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女兒被迫下跪磕頭…王光慈之母檢舉馬英九職場霸凌

聯合報／ 記者屈彥辰林佳彣／連線報導
馬英九基金會前執行長王光慈母親聲明。圖／王光慈母親提供
馬英九基金會前執行長王光慈母親聲明。圖／王光慈母親提供

馬英九基金會昨日正式對前執行長蕭旭岑王光慈等人提出刑事告訴後，王光慈母親隨即發布公開信指控，王光慈被迫下跪磕頭、掐脖等，她只能向台北市勞動局舉報職場霸凌，並循司法管道救濟。北市勞動局指出，霸凌案要由本人申訴，但目前沒有任何人來申訴，勞動局密切注意中。

王光慈母親發出一封「給馬前總統的公開信」指出，王光慈自馬英九卸任總統後，一路跟隨馬走過官司纏身的政治低谷，當年馬因三中案被北檢約談十四小時，全程在台北地檢署焦慮等待的，不是「那位在您身邊自稱跟隨一生的忠心部屬」，而是她女兒王光慈。

王光慈母親表示，二○一八年重新拉抬馬英九政治能量的「馬大九」一日店員與外送員活動，亦由王光慈一手策畫，而非「那位號稱輔選戰無不勝的核心操盤手」。甚至在馬英九健康檢查出異狀時，也是王光慈在醫院大廳痛哭自責沒及早發現，並熬夜聯絡馬英九在美國的家人，討論照護事宜。

王光慈母親在信中透露，王光慈在二○二四年時，除原馬辦和基金會工作外，遵守馬家人託付照顧馬英九，在龐大壓力下罹患憂鬱症與焦慮症，沒想到在職場還遭逢被迫下跪磕頭、掐脖攻擊等令人髮指的對待。

王母表示，她原本體諒馬英九的健康狀況而隱忍三個月，未料馬英九委託的「好友」卻在專訪與記者會中展現殺氣，根本沒有遵守「無罪推定原則」，還利用媒體「往死裡打」。她為了保護女兒，只能向台北市勞動局舉報職場霸凌，並將循司法管道尋求救濟。

勞動局長王秋冬昨在台北市議會答詢表示，對任何勞工的霸凌都不同意，也會協助處理；但霸凌需要本人申訴，從開始到現在並沒有任何人來申訴，勞動局密切注意中。另外，也會了解基金會是否制定相關不法侵害申訴及處理機制，沒有的話會要求制定。

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