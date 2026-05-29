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「失智依然是完整的人」曾想替林芳郁聲請輔助宣告 林靜芸同情馬英九家人

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「失智依然是完整的人」曾想替林芳郁聲請輔助宣告 林靜芸同情馬英九家人

聯合報／ 記者洪淑惠／台北即時報導
馬前總統於2018年在臉書貼出與夫人周美青合照。圖／翻攝馬英九臉書
馬前總統於2018年在臉書貼出與夫人周美青合照。圖／翻攝馬英九臉書

馬英九基金會財政紀律事件愈演愈烈，上周馬前總統夫人周美青和大姐馬以南發表聲明，希望馬前總統真正退休、安享餘年，並向台北地方法院遞狀聲請輔助宣告。身為失智症家屬，知名整形外科林靜芸醫師表示，她想跟周美青及馬以南說，不管是中華民國或國民黨，都還有很多人來守護保衛，但對馬英九來說，他單單只有這位太太和這位姊姊。兩位重要的照顧者可能要思考：馬英九此時最需要的是可信靠的家人。

媒體報導，馬英九對於自己被申請宣告保護表示錯愕、遺憾與難過。林靜芸替馬家感到很擔心，「他們要如何度過未來的人生」?

林靜芸去年出版「謝謝你留下來陪我」一書，並向大眾公開另一半、名醫林芳郁罹患失智症，引起極大迴響，也幫助社會大眾更瞭解失智症。最近很多人問她對馬英九疑似失智事件的看法，她不願意多回應，因為她並非失智症醫師，不能妄加揣測馬英九的健康。不過看了這幾天的風波，林靜芸說，她非常同情周美青及馬大姊兩人艱難處境。

林靜芸表示，一個人即使失智，依然是一個完整的人，一樣需要尊嚴和愛；而家人正是他最後的避風港。她深愛自己的丈夫林芳郁，始終懷著希望，丈夫有一天能夠完好歸來，不捨丈夫被冠上失智或殘障的稱號，至今沒有申請殘障手冊，得不到政府的福利或稅務減免。這和家庭財務狀況無關，就是捨不得。

林靜芸說，依她的理解，輔助宣告的設計主要是保護喪失決策能力的人，例如醫療或財務授權。林芳郁生病之後，她確也曾考慮過。但於她和林芳郁的情形，是她一直希望丈夫能夠恢復，不希望有一天丈夫如果醒來，發現最愛的人曾經去法院作過這樣的申請而作罷。要不要去作輔助宣告，都是極困難的抉擇，她也理解有些家庭確實不得不走到那一步。

過去一年，常有人問她，如何為失智家人做最好的決定，她總是回答，正因失智家人無法好好保護自己、凡事不再周全，所以作為家人，我們要做的事，就是保護他、成為他的靠山，來替他做決定。而最好的決定，就是保護失智家人的最大利益。

巧合的是，馬英九和林芳郁是高中同學，當年也是馬英九的拔擢，林芳郁才會捨棄台大院長職務去出任衛生署長。她坦言，林芳郁失智最初期，確實也歷經否認、混亂和對旁人的懷疑等階段。幸運的是，得到林芳郁任職醫院上下的諒解和支持，讓林芳郁能以任期屆滿的理由退場。

林靜芸說，就像高齡駕駛換照要作體檢和測驗一樣，台灣社會應開始在各領域推展高齡者能力認證制度等作法，畢竟制度的體貼與法律的防禦，往往比單純歌頌親情的愛，更能保護長輩的尊嚴與家庭的完整。

就像美國某些頂尖醫院設有「高齡醫師適任性評估」，當醫師到達一定年齡，不論其過去功勳多麼偉大，都必須定期接受客觀的認知與手部穩定度測試。如果評估結果是不再適任，也不適合公告周知，而是透過配合「傳奇謝幕」等儀式，如舉辦大規模的回顧專題或感恩晚宴，為高齡退場者定調。

最後林靜芸說，連她都忍不住好奇，好多林芳郁的同齡同時期人，原都是各領域拔尖優秀的領袖級人物，如今紛傳失智，她連聲問：「這究竟是為什麼?非常值得公衛和流行病學好好研究一下。」

上周馬前總統夫人周美青和大姐馬以南發表聲明，希望馬前總統真正退休、安享餘年，並向台北地方法院遞狀聲請輔助宣告。圖為2020年馬前總統與大姊馬以南前往興隆市場發春聯。聯合報系資料照
上周馬前總統夫人周美青和大姐馬以南發表聲明，希望馬前總統真正退休、安享餘年，並向台北地方法院遞狀聲請輔助宣告。圖為2020年馬前總統與大姊馬以南前往興隆市場發春聯。聯合報系資料照

知名整形外科林靜芸醫師表示，她想跟周美青及馬以南說，不管是中華民國或國民黨，都還有很多人來守護保衛，但對馬英九來說，他單單只有這位太太和這位姊姊。兩位重要的照顧者可能要思考：馬英九此時最需要的是可信靠的家人。聯合報系資料照
知名整形外科林靜芸醫師表示，她想跟周美青及馬以南說，不管是中華民國或國民黨，都還有很多人來守護保衛，但對馬英九來說，他單單只有這位太太和這位姊姊。兩位重要的照顧者可能要思考：馬英九此時最需要的是可信靠的家人。聯合報系資料照

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