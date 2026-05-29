王光慈母將舉報馬英九職場霸凌 北市勞動局接獲申訴先做這件事

馬英九基金會今提告前執行長蕭旭岑、王光慈等涉嫌侵占、背信，王光慈母親為守護女兒已向勞動局舉報職場霸凌，並將循司法尋求救濟。對此，北市勞動局指出，若接獲申訴，會去了解基金會有無制定相關不法侵害的申訴及處理機制。

馬英九基金會今天正式提告前執行長蕭旭岑、王光慈等涉嫌侵占、背信，王光慈母親也發出給前總統馬英九的公開信，指女兒為馬英九盡心打理大小事，卻遭被迫下跪磕頭與掐脖攻擊等職場霸凌，致重度憂鬱尋短。為守護女兒已向勞動局舉報霸凌，並將循司法尋求救濟。

北市勞動局長王秋冬下午在北市議會也被議員秦慧珠問到此事。王秋冬指出，勞動局對於任何霸凌事件皆不能同意，目前尚未接獲申訴。另職安法修法已有專章，但修法通過後目前尚未施行；依現行法規，應由勞工向雇主提出申訴，由雇主受理及進行調查與處理程序。但他強調，若北市勞動局接獲申訴，會去了解基金會有無制定相關不法侵害的申訴及處理機制。

至於王母是否可提申訴？舉報？勞動局指出，須有委託書。北市勞檢處也表示，職業安全衛生法職場霸凌防治專章尚未施行，但依照現行職業安全衛生法第6條第二項及職業安全設施規則第324-3條規定，勞工若遭受不法侵害，「依法由勞工循內部申訴程序提出申訴」，雇主應受理申訴及進行調查與處理程序。勞檢處會去了解公司是否有申訴管道。

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