王光慈母控馬英九霸凌 北市勞動局：要本人申訴

馬英九基金會風波延燒，前執行長王光慈的母親今稱向北市勞動局舉報馬英九職場霸凌。藍營北市議員今在議會質詢此事，市長蔣萬安回應說，以通案來說，勞動局如有接受勞工申訴，會調查了解；勞動局長王秋冬則說，霸凌需要本人申訴，目前未有人來申訴，密切注意中。

王光慈母親發出給馬英九的公開信總結，「不知您是否還記得，您最常掛在嘴邊的『將心比心』是什麼意思。既然您和您的部屬好友不願意停止傷害我女兒，每天利用媒體對我女兒往死裡打，至今還扣著我女兒的自然人憑證不歸還。即使您貴為前國家元首，但為了保護我女兒，我只能向台北市勞動局舉報職場霸凌，也會循司法管道尋求救濟。」

蔣萬安今赴議會總質詢，議員秦慧珠談及馬英九基金會事件，馬英九當過台北市長、法務部長、行政院研考會主委、陸委會副主委，對很多政治人物、台北市民來講，他的存在就像一個老朋友，是生命成長中每個階段都會有的人物。

她指出，馬英九基金會2018年登記在新北淡水，辦公室在台北內湖。雙方開記者會後，扯出很多霸凌事件，執行長被馬英九霸凌、馬英九隨扈霸凌同事等狀況，現在發生這些事情，除了焦慮、痛心、掉眼淚外，政府還可以做些什麼？

勞動局長王秋冬表示，勞動局對任何勞工的霸凌都不同意，也會協助處理；但霸凌需要本人申訴，從開始到現在並沒有任何人來申訴，勞動局密切注意中。

在職安法修法後已有霸凌專章今年7月1日上路，王秋冬說，修法通過後一直沒有實行，目前如果有接到申訴，會瞭解基金會是否制定相關不法侵害申訴及處理機制，沒有的話會要求制定。

文化局長蔡詩萍回應說，如果基金會於台北市文化局登記，的確可以介入。文化局幾個月前有類似案例，當時就有介入了解資金運作、人事調配有無問題，但馬英九基金會登記在新北市，「不是台北市管轄，沒有什麼出手理由。」

市長蔣萬安說，首先不談個案，如果台北市有這樣狀況，各局處本於職責及相關權責，包括主管文化局會了解基金會運作情形，勞動局如果有接受到勞工申訴雇主霸凌，依照相關情形會調查了解，如果有失智或相關行為能力出狀況，衛生局本於專業，也會依法給予相關協助。