快訊

股市沒天天過年！陳重銘示警高檔「三不要」原則：空手別急著搶、現在有點貴

環管署長顏旭明涉貪！檢16天火速偵結 公費宴請親友、公務車當私車

貝佐斯藍源火箭爆炸！化成一團火球畫面曝光 重挫亞馬遜衛星發射

聽新聞
0:00 / 0:00

王光慈母控馬英九霸凌 北市勞動局：要本人申訴

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
國民黨北市議員秦慧珠今質詢馬英九基金會事件。記者林佳彣／攝影
國民黨北市議員秦慧珠今質詢馬英九基金會事件。記者林佳彣／攝影

馬英九基金會風波延燒，前執行長王光慈的母親今稱向北市勞動局舉報馬英九職場霸凌。藍營北市議員今在議會質詢此事，市長蔣萬安回應說，以通案來說，勞動局如有接受勞工申訴，會調查了解；勞動局長王秋冬則說，霸凌需要本人申訴，目前未有人來申訴，密切注意中。

王光慈母親發出給馬英九的公開信總結，「不知您是否還記得，您最常掛在嘴邊的『將心比心』是什麼意思。既然您和您的部屬好友不願意停止傷害我女兒，每天利用媒體對我女兒往死裡打，至今還扣著我女兒的自然人憑證不歸還。即使您貴為前國家元首，但為了保護我女兒，我只能向台北市勞動局舉報職場霸凌，也會循司法管道尋求救濟。」

蔣萬安今赴議會總質詢，議員秦慧珠談及馬英九基金會事件，馬英九當過台北市長、法務部長、行政院研考會主委、陸委會副主委，對很多政治人物、台北市民來講，他的存在就像一個老朋友，是生命成長中每個階段都會有的人物。

她指出，馬英九基金會2018年登記在新北淡水，辦公室在台北內湖。雙方開記者會後，扯出很多霸凌事件，執行長被馬英九霸凌、馬英九隨扈霸凌同事等狀況，現在發生這些事情，除了焦慮、痛心、掉眼淚外，政府還可以做些什麼？

勞動局長王秋冬表示，勞動局對任何勞工的霸凌都不同意，也會協助處理；但霸凌需要本人申訴，從開始到現在並沒有任何人來申訴，勞動局密切注意中。

在職安法修法後已有霸凌專章今年7月1日上路，王秋冬說，修法通過後一直沒有實行，目前如果有接到申訴，會瞭解基金會是否制定相關不法侵害申訴及處理機制，沒有的話會要求制定。

文化局長蔡詩萍回應說，如果基金會於台北市文化局登記，的確可以介入。文化局幾個月前有類似案例，當時就有介入了解資金運作、人事調配有無問題，但馬英九基金會登記在新北市，「不是台北市管轄，沒有什麼出手理由。」

市長蔣萬安說，首先不談個案，如果台北市有這樣狀況，各局處本於職責及相關權責，包括主管文化局會了解基金會運作情形，勞動局如果有接受到勞工申訴雇主霸凌，依照相關情形會調查了解，如果有失智或相關行為能力出狀況，衛生局本於專業，也會依法給予相關協助。

王光慈 馬英九 馬英九基金會

延伸閱讀

馬英九基金會提告王光慈 王母公開信曝光：舉報霸凌 司法救濟

金溥聰爆馬英九堅持追查 曾掛馬以南電話

馬辦風暴延燒！馬以南致電質問 金溥聰掛電話

回應接受台商捐款為何不報帳 蕭旭岑：怕賴政府查水錶

相關新聞

馬英九基金會提告王光慈 王母公開信曝光：舉報霸凌 司法救濟

馬英九基金會今正式提告前執行長蕭旭岑、王光慈等涉嫌侵占、背信。王光慈母親發出給前總統馬英九的公開信，指女兒為馬英九盡心打理大小事，卻遭被迫下跪磕頭與掐脖攻擊等職場霸凌，致重度憂鬱尋短。為守護女兒已向勞動局舉報霸凌，並將循司法尋求救濟。

王光慈母控馬英九霸凌 北市勞動局：要本人申訴

馬英九基金會風波延燒，前執行長王光慈的母親今稱向北市勞動局舉報馬英九職場霸凌。藍營北市議員今在議會質詢此事，市長蔣萬安回應說，以通案來說，勞動局如有接受勞工申訴，會調查了解；勞動局長王秋冬則說，霸凌需要本人申訴，目前未有人來申訴，密切注意中。

王光慈母將舉報馬英九職場霸凌 北市勞動局接獲申訴先做這件事

馬英九基金會今提告前執行長蕭旭岑、王光慈等涉嫌侵占、背信，王光慈母親為守護女兒已向勞動局舉報職場霸凌，並將循司法尋求救濟。對此，北市勞動局指出，若接獲申訴，會去了解基金會有無制定相關不法侵害的申訴及處理機制。

蕭旭岑遭馬英九基金會提告 謝龍介：非關國民黨 應先請假停職

馬英九基金會今上午已正式對前執行長蕭旭岑、王光慈等疑涉侵占、背信，提出刑事告訴。國民黨立委謝龍介曾建議蕭旭岑請假副主席，跟基金會對帳。謝今日受訪表示，這是基金會的內部事務，跟國民黨沒有關係，不明白為何要把它變成是國民黨的問題。

基金會風波牽扯馬英九家庭、健康 張雅屏問：真有需要這樣？

前總統馬英九指控馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈等涉違財政紀律案，疑有侵占、背信，馬英九基金會今早聲明表示正式提出刑事告訴。然而，馬英九身體狀況也成為輿論焦點。國民黨考紀會主委張雅屏公開質疑，真的有需要這樣嗎？

馬英九風波藍營心碎 侯漢廷：政論節目執意安排就「告假」

馬英九基金會風波延燒，新黨北市議員侯漢廷今直言，基層支持者看得很焦慮，大家最不想看到的，就是內部摩擦演變成親痛仇快、授綠以刀的鬧劇，也宣布不再評論此風波，如果政論節目執意安排，他會避談或「告假」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。