馬英九基金會提告王光慈 王母公開信曝光：舉報霸凌 司法救濟

馬英九基金會今正式提告前執行長蕭旭岑、王光慈等涉嫌侵占、背信。王光慈母親發出給前總統馬英九的公開信，指女兒為馬英九盡心打理大小事，卻遭被迫下跪磕頭與掐脖攻擊等職場霸凌，致重度憂鬱尋短。為守護女兒已向勞動局舉報霸凌，並將循司法尋求救濟。

馬英九基金會今正式對蕭旭岑、王光慈提出刑事告訴，涉嫌侵占、背信等。王光慈母親發布公開信，向馬英九喊話。根據信中內容，表示「我是曾跟隨您10年，盡心盡力幫您打理大小事的前辦公室主任王光慈的母親，或許現在您可能不記得了，過往每年您與夫人周美青很受歡迎的聯名春聯，就是我們母女費盡心思擬稿設計；您寫給我的感謝卡，也一直被我懸掛在書桌旁。以前為您製作春聯時，我倍感榮耀，但現在，我是一個既傷心又憤怒的母親！」

信中內容指出，「我的女兒王光慈從您卸任總統後，就一路跟隨您走過官司纏身的政治低谷。當年您因三中案被北檢約談14小時，可能收押的風聲傳遍全台，是誰全程在台北地檢署焦慮等待？難道是如今那位在您身邊自稱跟隨一生的忠心部屬嗎？不是，是我的女兒王光慈。」

信中提到，「是誰一手策劃馬大九一日店員和一日外送員，重新拉抬您的政治能量，讓您在2018年成為國民黨最炙手可熱的超級助選員？是那位號稱輔選戰無不勝的核心操盤手嗎？不是，是我女兒王光慈。是誰陪您去醫院檢查、在醫院大廳痛哭自責沒能及早發現異狀，熬夜一一電話通知您遠在美國的家人們討論後續照護？是那位自稱是您多年的好友嗎？都不是，還是我的女兒王光慈。」

信中也提及王光慈身體狀況，「2024年4月從醫院回來開始，我女兒除了原本馬辦及基金會工作外，遵守馬家人請託要照顧您，壓力大到罹患憂鬱症及焦慮症，沒想到卻遭逢被迫下跪磕頭、掐脖攻擊等令人髮指的對待。作為母親，您可知光慈那天下午突然哭著回家，看到她紅腫的額頭追問後得知此事，我是如何心痛憤怒？所謂跪天跪地跪父母，我生我養四十多年的女兒，連我和她已逝多年的爸爸都沒叫她下跪磕頭，是在怎樣的情境下受到多大的壓力和委屈，對您下跪磕頭？」

信中說，「如今我最後悔的事，就是當時沒有堅持要女兒辭職。她說，您的健康出了問題，已經答應了馬家人要盡力照顧，實在不忍一走了之。我現在真的非常非常後悔，如果當初能堅持一定要女兒離職，就不會再有後來從大陸返台前被掐脖送醫的悲劇，也不會有今年2月蒙受不白之冤被您趕出基金會的事情。這一連串的打擊讓光慈的憂鬱症急遽惡化成重度，夜不成眠終日哭泣發抖，甚至還兩度尋短，差一點就讓我失去了她。」

信中向馬英九表示，「因為您的健康問題，我忍了3個月，身心煎熬度日如年，當看到馬家人終於採取法律行動，加上基金會董事會三人調查小組的調查結論還光慈清白後，讓我鬱悶許久的一口氣鬆了不少。畢竟您是我們全家人曾經真心敬愛過的國家領袖，我也知道您之所以完全變了一個人，並非自己所願，所以我想過去的就讓他過去，接下來您接受家人安排真正退休好好休養，我女兒嚴重受創的身心就讓時間和藥物來慢慢平復。」

信中盡顯無奈，表示「但我錯了，從基金會記者會和連日的媒體專訪，您委託的那位好友顯露出的殺氣，所有的指控全都是單方面說法，也從未給當事人說明的機會，完全違反您過去堅持的『無罪推定原則』。今天早上基金會也發布聲明，確定對光慈提告。」

信中指出，「我先生早逝多年，兒女是我唯一的牽掛，您知道當我發現光慈掛在頂樓欄杆上，我把她拉回來時，我的心有多痛嗎？診斷證明書明明寫著『嚴重激動焦慮及疑似過度換氣』，您的部屬居然發聲明說光慈是因為飲酒過量發生換氣過度症狀，這是出自您授意的稿子嗎？到底還有沒有人性？」

信中總結，「不知您是否還記得，您最常掛在嘴邊的『將心比心』是什麼意思。既然您和您的部屬好友不願意停止傷害我女兒，每天利用媒體對我女兒往死裡打，至今還扣著我女兒的自然人憑證不歸還。即使您貴為前國家元首，但為了保護我女兒，我只能向台北市勞動局舉報職場霸凌，也會循司法管道尋求救濟。」

王光慈母親公開信全文

給馬前總統的公開信 曾經敬愛的馬前總統您好： 我是曾跟隨您10年，盡心盡力幫您打理大小事的前辦公室主任王光慈的母親，或許現在您可能不記得了，過往每年您與夫人周美青很受歡迎的聯名春聯，就是我們母女費盡心思擬稿設計；您寫給我的感謝卡，也一直被我懸掛在書桌旁。以前為您製作春聯時，我倍感榮耀，但現在，我是一個既傷心又憤怒的母親！ 我的女兒王光慈從您卸任總統後，就一路跟隨您走過官司纏身的政治低谷。當年您因三中案被北檢約談14小時，可能收押的風聲傳遍全台，是誰全程在台北地檢署焦慮等待？難道是如今那位在您身邊自稱跟隨一生的忠心部屬嗎？不是，是我的女兒王光慈。 是誰一手策劃馬大九一日店員和一日外送員，重新拉抬您的政治能量，讓您在2018年成為國民黨最炙手可熱的超級助選員？是那位號稱輔選戰無不勝的核心操盤手嗎？不是，是我女兒王光慈。是誰陪您去醫院檢查、在醫院大廳痛哭自責沒能及早發現異狀，熬夜一一電話通知您遠在美國的家人們討論後續照護？是那位自稱是您多年的好友嗎？都不是，還是我的女兒王光慈。 2024年4月從醫院回來開始，我女兒除了原本馬辦及基金會工作外，遵守馬家人請托要照顧您，壓力大到罹患憂鬱症及焦慮症，沒想到卻遭逢被迫下跪磕頭、掐脖攻擊等令人髮指的對待。作為母親，您可知光慈那天下午突然哭著回家，看到她紅腫的額頭追問後得知此事，我是如何心痛憤怒？所謂跪天跪地跪父母，我生我養四十多年的女兒，連我和她已逝多年的爸爸都沒叫她下跪磕頭，是在怎樣的情境下受到多大的壓力和委屈，對您下跪磕頭？ 如今我最後悔的事，就是當時沒有堅持要女兒辭職。她說，您的健康出了問題，已經答應了馬家人要盡力照顧，實在不忍一走了之。我現在真的非常非常後悔，如果當初能堅持一定要女兒離職，就不會再有後來從大陸返台前被掐脖送醫的悲劇，也不會有今年2月蒙受不白之冤被您趕出基金會的事情。這一連串的打擊讓光慈的憂鬱症急遽惡化成重度，夜不成眠終日哭泣發抖，甚至還兩度尋短，差一點就讓我失去了她。 因為您的健康問題，我忍了3個月，身心煎熬度日如年，當看到馬家人終於採取法律行動，加上基金會董事會三人調查小組的調查結論還光慈清白後，讓我鬱悶許久的一口氣鬆了不少。畢竟您是我們全家人曾經真心敬愛過的國家領袖，我也知道您之所以完全變了一個人，並非自己所願，所以我想過去的就讓他過去，接下來您接受家人安排真正退休好好休養，我女兒嚴重受創的身心就讓時間和藥物來慢慢平復。 但我錯了，從基金會記者會和連日的媒體專訪，您委託的那位好友顯露出的殺氣，所有的指控全都是單方面說法，也從未給當事人說明的機會，完全違反您過去堅持的「無罪推定原則」。今天早上基金會也發布聲明，確定對光慈提告。 我先生早逝多年，兒女是我唯一的牽掛，您知道當我發現光慈掛在頂樓欄杆上，我把她拉回來時，我的心有多痛嗎？診斷證明書明明寫著「嚴重激動焦慮及疑似過度換氣」，您的部屬居然發聲明說光慈是因為飲酒過量發生換氣過度症狀，這是出自您授意的稿子嗎？到底還有沒有人性？ 不知您是否還記得，您最常掛在嘴邊的「將心比心」是什麼意思。既然您和您的部屬好友不願意停止傷害我女兒，每天利用媒體對我女兒往死裡打，至今還扣著我女兒的自然人憑證不歸還。即使您貴為前國家元首，但為了保護我女兒，我只能向台北市勞動局舉報職場霸凌，也會循司法管道尋求救濟。

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