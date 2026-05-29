蕭旭岑遭馬英九基金會提告 謝龍介：非關國民黨 應先請假停職

馬英九基金會今上午已正式對前執行長蕭旭岑、王光慈等疑涉侵占、背信，提出刑事告訴。國民黨立委謝龍介曾建議蕭旭岑請假副主席，跟基金會對帳。謝今日受訪表示，這是基金會的內部事務，跟國民黨沒有關係，不明白為何要把它變成是國民黨的問題。

馬英九基金會今天正式提告蕭旭岑、王光慈。謝龍介曾建議蕭旭岑「先請假停職，去基金會對帳」，他今日再表示，不管是不是被告，這事情就是蕭旭岑應先跟國民黨主席鄭麗文請假，回去基金會，也許是雙方認知不同，把帳目對清楚就不會有爭議。現在看起來好像是基金會沒有對清楚，而委託小組也沒有釐清過程，才會有點陷入混亂的狀況。尊重馬英九提告。

謝龍介表示，這20幾年來，他很清楚馬英九個人對清廉的堅持，各界不要擴大渲染說這跟國民黨有關，這跟國民黨是沒有問題（關係）的。這只是基金會內部對於帳目的問題，就對清楚就好了。既然現在沒辦法對清楚，當然是讓司法來釐清，因為這是屬於公益款項，所以就回到公益，既然今天提告了，就尊重司法。

外界質疑馬英九基金會風波，會讓國民黨陷入分裂。謝龍介認為，這是基金會的內部事務，跟國民黨確實沒有問題（關係），不明白為何要不斷把它變成是國民黨問題，藍營從現在到6個月以後的11月28日，有幾千個同事在參選，這件事情跟國民黨沒有一點關係。